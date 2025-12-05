Seguici su

La giornata di sabato 6 dicembre 2025 a Biella sarà caratterizzata da un contesto di alta pressione, responsabile di un cielo sereno o poco nuvoloso dalla mattina alla sera. Le temperature si manterranno tipicamente invernali, con una minima di 3°C e una massima di 10°C, mentre lo zero termico salirà fino a circa 2300 metri, confermando un’atmosfera stabile e asciutta. Non sono previste precipitazioni e i venti resteranno deboli o assenti, delineando una giornata molto tranquilla sotto il profilo meteorologico.

Mattino: freddo, aria limpida e cielo sereno

Il mattino si aprirà con cieli ampiamente sereni, aria limpida e clima freddo. Le temperature si attesteranno intorno ai 3°C, specie nelle aree collinari e nelle zone ombreggiate. La totale assenza di vento contribuirà alla formazione di un’atmosfera stabile e calma, con possibili leggere brinate nelle aree più esposte. Nessuna precipitazione è prevista.

Pomeriggio: sole diffuso e atmosfera stabile

Nel pomeriggio Biella godrà di cieli poco nuvolosi, con qualche velatura innocua in arrivo nelle ore finali ma senza cambiamenti significativi. La temperatura salirà fino ai 10°C, valori che, pur freschi, risulteranno relativamente piacevoli in presenza del sole. Le condizioni rimarranno ideali per attività all’aperto o per spostamenti.

Sera: velature sottili ma nessun peggioramento

La serata porterà il transito di stratificazioni alte, previste nelle ultime ore, ma non vi sarà alcun rischio di precipitazioni. Il cielo si manterrà sereno o solo leggermente velato, mentre le temperature torneranno a scendere rapidamente verso valori prossimi ai 4°C.

Tendenza meteo

  • Domenica 7 dicembre: cielo sereno, clima asciutto e freddo all’alba.
  • Lunedì 8 dicembre: condizioni stabili, possibili velature ma senza rischio di precipitazioni
  • Martedì 9 dicembre: giornata ancora soleggiata, con clima secco e notti fredde.
