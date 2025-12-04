Seguici su

Pubblicato

4 ore fa

il

La giornata di domani, 5 dicembre 2025, a Biella sarà caratterizzata da un quadro meteorologico sereno e stabile, con cieli poco nuvolosi e rischio di pioggia assente. Una situazione resa possibile dal rialzo della pressione che favorirà un generale rasserenamento a partire dalle ore centrali. Temperature nella media stagionale, con una massima di 9°C, una minima di 3°C e zero termico a 1606 metri.

Mattino: qualche nube sparsa nelle prime ore

Le prime ore del mattino saranno segnate dalla presenza di nubi sparse, in particolare sui rilievi e sulle zone pedemontane. Si tratterà tuttavia di una nuvolosità innocua, destinata a dissolversi rapidamente. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, mantenendo un clima fresco ma asciutto.

Pomeriggio: cieli sereni e atmosfera limpida

Il pomeriggio vedrà un netto miglioramento: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite che renderanno la giornata luminosa e piacevole. La ventilazione ruoterà dai quadranti meridionali, pur rimanendo debole. La visibilità sarà buona e l’aria limpida, grazie alla debole ventilazione settentrionale presente al mattino.

Sera: cielo sereno e temperature in calo

In serata i cieli si manterranno sereni e le temperature tenderanno a scendere rapidamente, come tipico delle notti invernali. Non sono previsti fenomeni né variazioni significative del vento.

Tendenza meteo

  • Sabato 6 dicembre: giornata soleggiata, con temporanee velature alte.
  • Domenica 7 dicembre: prevalenza di cieli sereni e clima stabile.
  • Lunedì 8 dicembre: condizioni ancora soleggiate, possibili nubi alte in ingresso serale.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.