Biella, previsioni meteo del 5 dicembre 2025
Biella, 5 dicembre: nubi sparse al mattino, poi cieli sereni e clima stabile. Nessuna pioggia prevista e temperature in linea col periodo.
La giornata di domani, 5 dicembre 2025, a Biella sarà caratterizzata da un quadro meteorologico sereno e stabile, con cieli poco nuvolosi e rischio di pioggia assente. Una situazione resa possibile dal rialzo della pressione che favorirà un generale rasserenamento a partire dalle ore centrali. Temperature nella media stagionale, con una massima di 9°C, una minima di 3°C e zero termico a 1606 metri.
Mattino: qualche nube sparsa nelle prime ore
Le prime ore del mattino saranno segnate dalla presenza di nubi sparse, in particolare sui rilievi e sulle zone pedemontane. Si tratterà tuttavia di una nuvolosità innocua, destinata a dissolversi rapidamente. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, mantenendo un clima fresco ma asciutto.
Pomeriggio: cieli sereni e atmosfera limpida
Il pomeriggio vedrà un netto miglioramento: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite che renderanno la giornata luminosa e piacevole. La ventilazione ruoterà dai quadranti meridionali, pur rimanendo debole. La visibilità sarà buona e l’aria limpida, grazie alla debole ventilazione settentrionale presente al mattino.
Sera: cielo sereno e temperature in calo
In serata i cieli si manterranno sereni e le temperature tenderanno a scendere rapidamente, come tipico delle notti invernali. Non sono previsti fenomeni né variazioni significative del vento.
Tendenza meteo
- Sabato 6 dicembre: giornata soleggiata, con temporanee velature alte.
- Domenica 7 dicembre: prevalenza di cieli sereni e clima stabile.
- Lunedì 8 dicembre: condizioni ancora soleggiate, possibili nubi alte in ingresso serale.
