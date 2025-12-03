La giornata di giovedì 4 dicembre 2025 a Biella sarà dominata da un’atmosfera cupa e umida, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge nelle ore mattutine. Una condizione tipica delle infiltrazioni umide che stanno raggiungendo il Piemonte, senza tuttavia generare fenomeni intensi. Le temperature si manterranno su valori freschi ma non rigidi: minima di 5°C, massima di 8°C, con zero termico a quota 1393 metri. Non risultano allerte meteo attive sul territorio.

Mattino: nubi compatte e piogge deboli diffuse

Il risveglio dei biellesi sarà segnato da un cielo molto nuvoloso, spesso coperto, con precipitazioni deboli ma presenti soprattutto tra le prime ore del mattino e il tardo mattino. L’aria sarà umida e i venti deboli da Nordovest contribuiranno a mantenere una sensazione termica piuttosto fresca. Nessun rischio di fenomeni forti, ma una persistente struttura nuvolosa che conferirà alla città un’atmosfera invernale.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e prime schiarite

Con il passare delle ore, le precipitazioni tenderanno ad assorbirsi gradualmente, lasciando spazio a una nuvolosità ancora diffusa ma meno compatta. Le piogge cesseranno quasi ovunque, mentre i venti ruoteranno da Sud-Sudest, restando comunque deboli. Qualche schiarita potrà comparire sui settori più esposti, lasciando intravedere un miglioramento che si farà più evidente verso sera.

Sera: nuvolosità in calo e atmosfera più asciutta

La serata sarà caratterizzata da un graduale diradamento della nuvolosità, con possibilità di ampie aperture soprattutto sui rilievi occidentali. Il clima si farà più secco e le temperature tenderanno a scendere. La fase instabile del mattino avrà ormai lasciato spazio a un contesto più stabile e tranquillo, preludio a una seconda parte di settimana movimentata.

Tendenza meteo

Venerdì 5 dicembre: giornata variabile, con alternanza di schiarite e nubi sparse.

giornata variabile, con alternanza di schiarite e nubi sparse. Sabato 6 dicembre: condizioni soleggiate, cielo limpido o poco nuvoloso.

condizioni soleggiate, cielo limpido o poco nuvoloso. Domenica 7 dicembre: prevalenza di sole, atmosfera stabile e asciutta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook