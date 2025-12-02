Seguici su

La giornata di mercoledì 3 dicembre a Biella sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti e da deboli piogge continue, per un totale stimato di 5 mm. Le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali, con una massima di 8°C e una minima di 5°C, mentre lo zero termico oscillerà attorno ai 1470 metri. Il quadro è legato a una vasta area di bassa pressione che porterà instabilità diffusa su tutto il quadrante nord-occidentale.

Mattino: nubi compatte e prime deboli piogge

All’inizio della giornata Biella si presenterà avvolta da un cielo completamente coperto, con umidità elevata e piogge deboli già presenti. I venti saranno deboli da Nordovest, contribuendo a un avvio fresco e poco dinamico. Le temperature mattutine rimarranno prossime ai valori minimi.

Pomeriggio: persistenza dei fenomeni e clima freddo

Durante il pomeriggio la situazione cambierà poco: le piogge deboli continueranno con regolarità, mantenendo il cielo grigio e uniforme. Le temperature saliranno fino agli 8°C, mentre i venti ruoteranno da Sud, pur rimanendo deboli. Il contesto sarà tipico di una giornata invernale instabile, con scarse possibilità di schiarite.

Sera: piogge ancora presenti e atmosfera umida

Nel corso della serata la copertura nuvolosa resterà molto compatta e non si escludono ulteriori pioviggini, in particolare nelle zone pedemontane. L’umidità sarà elevata e le temperature tenderanno a stabilizzarsi attorno ai 5–6°C. Una situazione che conferma la persistenza del maltempo su tutto il territorio.

Tendenza meteo

  • Giovedì 4 dicembre: ancora pioggia leggera, con cieli chiusi e instabilità diffusa.
  • Venerdì 5 dicembre: giornata variabile, con alternanza tra nuvole e timide schiarite.
  • Sabato 6 dicembre: ritorno a nubi sparse, con clima più stabile e asciutto.
