Biella, previsioni meteo del 2 dicembre 2025
Biella: martedì tra nubi e schiarite. Mercoledì e giovedì arrivano piogge leggere, mentre venerdì torna un quadro più variabile e asciutto.
La giornata di martedì 2 dicembre 2025 a Biella sarà contraddistinta da nubi sparse alternate a schiarite, conseguenza di infiltrazioni umide che abbracceranno il Piemonte occidentale. Nonostante il cielo spesso coperto, il contesto resterà asciutto e senza fenomeni, con temperature poco variabili rispetto ai giorni precedenti.
Mattino: nuvolosità diffusa ma senza precipitazioni
Il mattino si aprirà con molte nubi, ma a tratti interrotte da brevi schiarite. La temperatura minima sarà di 4°C, in un clima fresco ma non rigido. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest, trasportando aria umida ma senza portare pioggia né effetti significativi sulla stabilità.
Pomeriggio: schiarite intermittenti e massime sui 10°C
Nel corso del pomeriggio si intensificheranno le aperture, pur mantenendo un quadro prevalentemente variabile. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, perfettamente in linea con il periodo. I venti ruoteranno verso Sud-Sudovest, restando comunque deboli. Lo zero termico salirà fino a 1540 metri, segnalando condizioni miti in quota.
Sera: nubi in aumento e possibile nebbia nei fondovalle
In serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, con cieli molto coperti e possibili formazioni nebbiose nelle aree più basse. La giornata si manterrà comunque del tutto asciutta e senza allerte meteo.
Tendenza meteo
- Mercoledì 3 dicembre: prime piogge leggere, sparse e intermittenti.
- Giovedì 4 dicembre: ancora precipitazioni deboli, atmosfera più umida.
- Venerdì 5 dicembre: giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook