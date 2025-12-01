Seguici su

La giornata di martedì 2 dicembre 2025 a Biella sarà contraddistinta da nubi sparse alternate a schiarite, conseguenza di infiltrazioni umide che abbracceranno il Piemonte occidentale. Nonostante il cielo spesso coperto, il contesto resterà asciutto e senza fenomeni, con temperature poco variabili rispetto ai giorni precedenti.

Mattino: nuvolosità diffusa ma senza precipitazioni

Il mattino si aprirà con molte nubi, ma a tratti interrotte da brevi schiarite. La temperatura minima sarà di 4°C, in un clima fresco ma non rigido. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest, trasportando aria umida ma senza portare pioggia né effetti significativi sulla stabilità.

Pomeriggio: schiarite intermittenti e massime sui 10°C

Nel corso del pomeriggio si intensificheranno le aperture, pur mantenendo un quadro prevalentemente variabile. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, perfettamente in linea con il periodo. I venti ruoteranno verso Sud-Sudovest, restando comunque deboli. Lo zero termico salirà fino a 1540 metri, segnalando condizioni miti in quota.

Sera: nubi in aumento e possibile nebbia nei fondovalle

In serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, con cieli molto coperti e possibili formazioni nebbiose nelle aree più basse. La giornata si manterrà comunque del tutto asciutta e senza allerte meteo.

Tendenza meteo

  • Mercoledì 3 dicembre: prime piogge leggere, sparse e intermittenti.
  • Giovedì 4 dicembre: ancora precipitazioni deboli, atmosfera più umida.
  • Venerdì 5 dicembre: giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite.
