BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di venerdì 6 marzo delineano un quadro atmosferico nel complesso stabile ma caratterizzato da cieli poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata. Le correnti umide che nei giorni scorsi hanno interessato il Nord Ovest tendono progressivamente ad attenuarsi, favorendo una graduale evoluzione verso condizioni più serene soprattutto in serata. Su Biella e territorio provinciale non sono previste precipitazioni e non è presente alcuna allerta meteo. Il contesto sarà dunque asciutto, con temperature miti per il periodo e ventilazione debole.

Mattino: nubi sparse sulla pedemontana, clima fresco all’alba

Le prime ore del mattino vedranno nuvolosità irregolare alternata a schiarite, in particolare tra la pianura e la fascia pedemontana biellese. Non si escludono locali addensamenti più compatti verso le aree alpine, ma senza fenomeni associati. La temperatura minima si attesterà intorno ai 6°C, con una percezione ancora fresca nelle zone più ombreggiate. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali (Sudest), contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile e priva di turbolenze significative. Secondo il commento del previsore per il Nord Ovest, sulle pedemontane e pianure occidentali si osserveranno nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, con tendenza a miglioramento verso sera.

Pomeriggio: clima mite, massime fino a 15°C

Nel corso del pomeriggio il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, ma con spazi soleggiati più ampi rispetto alle ore precedenti. Le condizioni meteo si manterranno pienamente asciutte. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, valore superiore alla media stagionale e indicativo di un progressivo addolcimento del clima. Lo zero termico si porterà fino a 2298 metri, un dato significativo per la stagione, che conferma la presenza di aria più mite anche in quota. I venti continueranno a soffiare deboli da Sudest, senza variazioni rilevanti nell’intensità.

Sera: schiarite più ampie e attenuazione delle correnti umide

In serata si assisterà a ampie schiarite, con un cielo via via più sereno su gran parte del Biellese. Le correnti umide tenderanno a smorzarsi ulteriormente, favorendo una notte stabile e asciutta. Sulle Alpi settentrionali piemontesi sono attesi rasserenamenti progressivi, mentre sulle pianure orientali potranno formarsi nubi basse o banchi di nebbia in sollevamento diurno, in dissolvimento entro sera.

Tendenza meteo Biella

Sabato 7 marzo: giornata prevalentemente soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima gradevole;

giornata prevalentemente soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima gradevole; Domenica 8 marzo: aumento della nuvolosità, con cielo più grigio ma ancora in larga parte asciutto;

aumento della nuvolosità, con cielo più grigio ma ancora in larga parte asciutto; Lunedì 9 marzo: possibile ingresso di piogge deboli o leggere, segnale di un temporaneo aumento dell’instabilità.

