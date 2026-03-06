BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di sabato 7 marzo indicano una giornata nel complesso stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interesserà tutto il Nord Ovest. Il tempo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con possibili momenti di variabilità soprattutto dal pomeriggio, ma senza rischio di piogge. Le temperature si manterranno miti per il periodo: minima di 7°C e massima fino a 15°C, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 2212 metri, valore che conferma una fase atmosferica piuttosto stabile. Non sono previste allerte meteo sul territorio biellese.

Mattino: cieli sereni o poco nuvolosi

La giornata inizierà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su Biella e sulle aree pedemontane del territorio. L’alta pressione garantirà condizioni stabili e buona luminosità, con un clima gradevole soprattutto nelle ore centrali della mattinata. I venti saranno deboli da Sud-Sudest, contribuendo a mantenere l’atmosfera relativamente mite.

Pomeriggio: qualche nube in più ma tempo asciutto

Nel corso del pomeriggio si potrà osservare un aumento della nuvolosità irregolare, in particolare sulle aree pedemontane e alpine del Biellese. Si tratterà comunque di nuvole innocue, senza precipitazioni. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 15°C, con valori in linea con la media stagionale.

Sera: addensamenti sparsi sulle zone montane

In serata potranno comparire alcuni addensamenti nuvolosi sulle zone alpine e prealpine, ma il quadro meteorologico rimarrà stabile e asciutto. Secondo il commento del previsore per il Nord Ovest, l’alta pressione garantirà tempo stabile e generalmente soleggiato su tutta la regione, con venti molto deboli in rotazione verso i quadranti sud-orientali.

Tendenza meteo Biella

Domenica 8 marzo: condizioni variabili, con alternanza di sole e nubi;

condizioni variabili, con alternanza di sole e nubi; Lunedì 9 marzo: presenza di nubi sparse, ma senza fenomeni rilevanti;

presenza di nubi sparse, ma senza fenomeni rilevanti; Martedì 10 marzo: possibile arrivo di deboli piogge, segnale di un graduale cambio di scenario atmosferico.

