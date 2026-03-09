BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di martedì 10 marzo 2026 indicano una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti e deboli precipitazioni, in un contesto atmosferico ancora influenzato da una circolazione depressionaria sul Nord Ovest. Nel corso della giornata sono attesi circa 4 millimetri di pioggia, con fenomeni generalmente deboli ma diffusi soprattutto tra la mattina e il pomeriggio. Con il passare delle ore, tuttavia, la perturbazione tenderà gradualmente ad allontanarsi favorendo un miglioramento del tempo dalla sera, quando potranno comparire le prime schiarite. Le temperature si manterranno piuttosto contenute: la minima sarà di 8°C, mentre la massima raggiungerà circa 10°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1712 metri, indice di aria relativamente fresca in quota. I venti saranno moderati, inizialmente dai quadranti Nord-Nordovest, per poi ruotare nel pomeriggio da Est-Sudest. Non sono previste allerte meteo sul territorio.

Mattino: cieli coperti e piogge diffuse sul Biellese

La giornata a Biella inizierà con cieli molto nuvolosi o completamente coperti, segno della presenza di una circolazione depressionaria ancora attiva sul Nord Ovest italiano. Durante le ore mattutine potranno verificarsi piogge deboli o rovesci intermittenti, fenomeni che interesseranno gran parte della pianura biellese e delle aree pedemontane. Le temperature resteranno piuttosto stabili intorno agli 8°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere il clima fresco e umido.

Pomeriggio: precipitazioni in graduale attenuazione

Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica resterà ancora instabile, con cieli molto nuvolosi e qualche pioggia residua. Tuttavia, secondo le previsioni, i fenomeni tenderanno progressivamente a perdere intensità con il passare delle ore. La temperatura massima si fermerà attorno ai 10°C, mentre i venti tenderanno a ruotare dai quadranti orientali, risultando moderati da Est-Sudest.

Sera: miglioramento e prime schiarite

La parte finale della giornata vedrà un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Con l’allontanamento della circolazione depressionaria, le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi e potranno comparire alcune schiarite nel cielo del Biellese. Questo cambiamento segnerà l’inizio di una fase meteorologica più variabile ma generalmente più asciutta.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 11 marzo: condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite e qualche possibile fenomeno isolato;

condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite e qualche possibile fenomeno isolato; Giovedì 12 marzo: ancora tempo variabile, con momenti più soleggiati alternati a passaggi nuvolosi;

ancora tempo variabile, con momenti più soleggiati alternati a passaggi nuvolosi; Venerdì 13 marzo: prevalenza di cieli nuvolosi, ma senza precipitazioni particolarmente significative.

