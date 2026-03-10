BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di mercoledì 11 marzo 2025 indicano una giornata complessivamente variabile ma stabile, con nubi sparse alternate a schiarite e senza precipitazioni previste. La situazione atmosferica sul Piemonte sarà influenzata da infiltrazioni umide in quota, responsabili di una nuvolosità diffusa ma generalmente innocua sulla pianura e sulle aree pedemontane. Le temperature resteranno piuttosto fresche al mattino, con una minima di 6°C, mentre nel corso del pomeriggio si potrà raggiungere una massima di circa 11°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1710 metri, segno di una massa d’aria ancora moderatamente fredda in quota. I venti saranno deboli da Sud-Sudest al mattino e moderati da Sud nel pomeriggio, mentre non sono presenti allerte meteo sul territorio biellese.

Mattino variabile: nubi sparse e clima fresco

La giornata a Biella inizierà con cieli parzialmente nuvolosi, caratterizzati da nubi sparse intervallate da momenti di schiarita. Le condizioni resteranno asciutte, con un’atmosfera tipicamente primaverile ma ancora fresca nelle prime ore. Le temperature si manterranno attorno ai 6°C, mentre i venti deboli da Sud-Sudest contribuiranno a mantenere un clima relativamente stabile e senza particolari fenomeni.

Pomeriggio con schiarite e temperature miti

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità continuerà ad alternarsi a momenti più luminosi, lasciando spazio a qualche schiarita soprattutto sulle aree pedemontane del Biellese. La temperatura massima potrà raggiungere circa 11°C, rendendo il clima più gradevole rispetto alle ore mattutine. I venti tenderanno a rinforzare leggermente dai quadranti meridionali, mantenendosi comunque moderati.

Sera tranquilla e senza precipitazioni

In serata il cielo potrà presentare nuvole irregolari, ma senza fenomeni di rilievo. L’atmosfera resterà stabile e asciutta, con condizioni complessivamente tranquille su tutta l’area biellese. Secondo i previsori del Nord Ovest, la nuvolosità è legata a correnti umide che attraversano il Piemonte, ma che non porteranno precipitazioni significative sulle zone pedemontane.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 12 marzo: tempo variabile con nubi sparse e qualche apertura;

tempo variabile con nubi sparse e qualche apertura; Venerdì 13 marzo: giornata più nuvolosa, con cielo spesso coperto;

giornata più nuvolosa, con cielo spesso coperto; Sabato 14 marzo: possibile arrivo di piogge deboli, segnale di un peggioramento.

