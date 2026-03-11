BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di giovedì 12 marzo 2026 indicano una giornata complessivamente stabile e luminosa, grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Nord-Ovest. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per gran parte della giornata, con temperature in aumento e clima decisamente mite per il periodo. Nella notte successiva è prevista una debole precipitazione, con accumuli molto modesti attorno a 0,4 millimetri di pioggia. La temperatura massima raggiungerà 17°C, mentre la minima sarà di 7°C, con zero termico attorno ai 2000 metri.

Mattino: cieli sereni e clima fresco

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Biellese. Le temperature mattutine saranno piuttosto fresche, con valori minimi intorno ai 7°C, mentre i venti soffieranno deboli da Ovest, garantendo condizioni di buona visibilità e aria limpida. Sulle aree pedemontane e collinari non sono attesi fenomeni significativi, e il tempo risulterà stabile su tutto il territorio.

Pomeriggio: clima mite e qualche nube innocua

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà prevalentemente stabile e soleggiato, con la possibile comparsa di qualche nube sparsa soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Le temperature saliranno fino a 17°C, valori piuttosto elevati per il periodo, favorendo una sensazione primaverile nelle ore centrali della giornata. I venti ruoteranno progressivamente verso Sud-Sudest, con intensità moderata, ma senza creare particolari disagi.

Sera: nubi in aumento verso la notte

Durante la serata la situazione resterà ancora stabile, con cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Nel corso della notte è previsto un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a debolissime precipitazioni, con accumuli molto limitati stimati attorno a 0,4 millimetri di pioggia. Le temperature scenderanno gradualmente verso i 9-10°C.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 13 marzo: cielo nuvoloso o variabile, con temperature ancora miti;

cielo nuvoloso o variabile, con temperature ancora miti; Sabato 14 marzo: possibile arrivo della pioggia, soprattutto nella seconda parte della giornata;

possibile arrivo della pioggia, soprattutto nella seconda parte della giornata; Domenica 15 marzo: ancora precipitazioni sparse, con clima più instabile.

