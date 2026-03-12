BIELLA – Le previsioni meteo di Biella per venerdì 13 marzo 2026 segnalano una giornata inizialmente caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti in serata, con deboli piogge attese (0.2mm). Le temperature si manterranno tra 6°C di minima e 12°C di massima, mentre lo zero termico sarà a 1719 metri. I venti saranno deboli da Sud al mattino e moderati da Sud al pomeriggio. Nessuna allerta meteo è presente.

Mattino: nubi alternate a schiarite

La giornata prenderà il via con cieli poco nuvolosi, con nuvole sparse sulle pedemontane e in città, e temperature fresche intorno a 6°C. I venti deboli da Sud non causeranno disagi, mentre le condizioni saranno ideali per spostamenti e attività all’aperto. La probabilità di precipitazioni nella prima parte del giorno è trascurabile.

Pomeriggio: nuvolosità in aumento

Nel pomeriggio si osserva un graduale aumento della copertura nuvolosa, soprattutto sulle pedemontane e sulle Alpi meridionali. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre i venti moderati da Sud renderanno il clima leggermente più umido. Questa fase prelude alle prime deboli piogge serali, soprattutto sulle aree occidentali della provincia.

Sera: cieli coperti e piogge deboli

Dalla sera, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con piogge leggere sparse (0.2mm). Le temperature si manterranno stabili, intorno a 10-11°C, e i venti continueranno moderati da Sud. Si consiglia di prestare attenzione agli spostamenti e di usare abbigliamento adeguato per le leggere precipitazioni.

Tendenza meteo Biella

Sabato 14 marzo: pioggia diffusa e clima instabile;

pioggia diffusa e clima instabile; Domenica 15 marzo: pioggia leggera e variabilità, con possibili schiarite;

pioggia leggera e variabilità, con possibili schiarite; Lunedì 16 marzo: giornata soleggiata e stabile, ideale per attività all’aperto.

