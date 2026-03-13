BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di sabato 14 marzo 2026 indicano una giornata di maltempo intenso, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge diffuse che tenderanno a intensificarsi nel corso del pomeriggio. Nel complesso sono attesi circa 78 millimetri di pioggia, con rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature saranno piuttosto basse per il periodo, con minima di 6°C e massima di 8°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1418 metri, con possibili nevicate sulle quote più elevate. I venti soffieranno moderati da Est-Sudest al mattino, diventando tesi da Nord-Nordest nel pomeriggio. È inoltre presente un’allerta meteo per pioggia.

Mattino: piogge diffuse e cielo molto nuvoloso

La giornata a Biella inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da piogge diffuse e persistenti. Le temperature mattutine saranno comprese tra 6 e 7°C, rendendo il clima piuttosto freddo e umido. I venti moderati provenienti da Est-Sudest contribuiranno a mantenere condizioni meteorologiche instabili. Le precipitazioni potranno risultare continue, soprattutto nelle aree pedemontane della provincia.

Pomeriggio: intensificazione delle piogge e possibili temporali

Nel pomeriggio è atteso il peggioramento più marcato della giornata. Le piogge diventeranno più intense, con rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature rimarranno basse, con valori massimi attorno agli 8°C. I venti diventeranno tesi da Nord-Nordest, aumentando la sensazione di freddo. Sulle zone alpine e prealpine potranno verificarsi anche nevicate a quote medio-alte, favorite dall’abbassamento dello zero termico.

Sera: precipitazioni persistenti e clima freddo

Anche nelle ore serali il tempo resterà perturbato, con piogge diffuse e cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 7°C, mentre i venti resteranno sostenuti dai quadranti settentrionali. Il contesto meteorologico rimarrà quindi instabile e piovoso fino alla notte.

Tendenza meteo Biella

Domenica 15 marzo: ancora piogge diffuse e condizioni instabili;

ancora piogge diffuse e condizioni instabili; Lunedì 16 marzo: ritorno del sole e miglioramento generale;

ritorno del sole e miglioramento generale; Martedì 17 marzo: tempo variabile, con alternanza tra nubi e schiarite.

