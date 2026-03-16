BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di martedì 17 marzo 2026 indicano una giornata all’insegna della stabilità atmosferica e di cieli in prevalenza poco nuvolosi, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione sul Nord-Ovest italiano. Questa configurazione garantirà tempo asciutto per tutta la giornata, senza precipitazioni e con temperature nel complesso gradevoli per il periodo. Durante la giornata la temperatura massima raggiungerà i 14°C, mentre la minima sarà di circa 7°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1854 metri, segnale di condizioni relativamente miti anche in quota. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile e con buona visibilità. Nessuna allerta meteo è prevista per il territorio biellese.

Mattino: cieli sereni e aria fresca

Il mattino su Biella sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature ancora piuttosto fresche nelle prime ore della giornata. I valori minimi si attesteranno intorno ai 7°C, mentre i venti deboli da Est-Nordest manterranno l’aria limpida e stabile. La visibilità sarà generalmente buona sia in città sia nelle aree pedemontane del Biellese. Nel corso della mattinata il sole contribuirà a un graduale aumento delle temperature, rendendo il clima progressivamente più gradevole.

Pomeriggio: clima mite e qualche nube sparsa

Nel pomeriggio il tempo resterà prevalentemente stabile e soleggiato, anche se non si esclude la presenza di qualche nube sparsa, soprattutto nelle aree pedemontane e montane. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 14°C, valori piuttosto tipici di un clima di fine inverno che inizia a mostrare i primi segnali della primavera. I venti deboli da Est continueranno a soffiare sulla zona, mantenendo condizioni atmosferiche nel complesso tranquille.

Sera: nuvolosità irregolare ma tempo asciutto

Durante la sera il cielo potrà presentarsi parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento nuvoloso in aumento soprattutto verso le aree montane. Non sono tuttavia previste precipitazioni e il tempo resterà asciutto e stabile. Le temperature serali scenderanno gradualmente fino a 9-10°C, mentre i venti rimarranno deboli. Nel complesso la serata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche tranquille e clima relativamente mite.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 18 marzo: si prevedono nubi sparse alternate a schiarite, con condizioni comunque asciutte,

si prevedono nubi sparse alternate a schiarite, con condizioni comunque asciutte, Giovedì 19 marzo: tornerà a dominare il sole, con cieli sereni e clima stabile su gran parte del territorio;

tornerà a dominare il sole, con cieli sereni e clima stabile su gran parte del territorio; Venerdì 20 marzo: attesa una giornata pienamente soleggiata, con temperature leggermente più miti e un clima sempre più primaverile.

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