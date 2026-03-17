BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di mercoledì 18 marzo mostrano una giornata caratterizzata da condizioni variabili ma complessivamente stabili, con una maggiore presenza di nubi nelle ore mattutine e un progressivo miglioramento nel corso del pomeriggio. Le infiltrazioni umide in transito sul Piemonte porteranno infatti una nuvolosità diffusa al mattino, ma senza fenomeni significativi sul Biellese. Nel corso della giornata, grazie a un graduale aumento della pressione, il tempo tenderà a stabilizzarsi con il ritorno di schiarite anche ampie. Le temperature si manterranno comprese tra 5°C e 14°C, mentre lo zero termico sarà intorno ai 1583 metri. I venti soffieranno moderati da Nord al mattino, ruotando a Sud nel pomeriggio, contribuendo a una graduale mitigazione del clima.

Mattino: nubi diffuse ma senza piogge

Il mattino sarà caratterizzato da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con momenti in cui la nuvolosità potrà risultare più compatta, soprattutto nelle prime ore. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 5°C, mantenendo un clima fresco. I venti moderati da Nord contribuiranno a mantenere l’aria asciutta, impedendo lo sviluppo di precipitazioni. Nel complesso si tratterà di una mattinata grigia ma stabile, senza fenomeni rilevanti.

Pomeriggio: schiarite e clima più gradevole

Nel pomeriggio è atteso un deciso miglioramento delle condizioni meteo, con apertura di ampie schiarite su gran parte del territorio biellese. Le temperature raggiungeranno i 14°C, mentre i venti ruoteranno da Sud, favorendo un clima più mite e piacevole. Il sole tornerà protagonista, soprattutto tra metà e fine pomeriggio. Questa fase rappresenterà il momento più gradevole della giornata, con condizioni ideali per attività all’aperto.

Sera: tempo stabile con nubi sparse

In serata il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con la presenza di nubi sparse alternate a schiarite. Le temperature scenderanno gradualmente verso i 9-10°C, mentre i venti tenderanno a indebolirsi. Il contesto resterà stabile e asciutto, senza precipitazioni.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 19 marzo: il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento durante le ore centrali;

il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento durante le ore centrali; Venerdì 20 marzo: proseguirà la fase stabile, con condizioni primaverili e clima mite, anche se con possibili velature di passaggio;

proseguirà la fase stabile, con condizioni primaverili e clima mite, anche se con possibili velature di passaggio; Sabato 21 marzo: è atteso un aumento della nuvolosità, con condizioni più incerte e la possibilità di piogge nel corso della giornata, soprattutto tra pomeriggio e sera.

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