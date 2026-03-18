BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di giovedì 19 marzo 2025 indicano una giornata caratterizzata da sole splendente e condizioni pienamente stabili, grazie all’azione di un robusto campo di alta pressione su tutto il Nord-Ovest. Il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra 6°C di minima e 16°C di massima, mentre lo zero termico salirà fino a 1852 metri, segno di un’atmosfera più mite anche in quota. I venti saranno deboli, da Nordovest al mattino e in rotazione da Sud nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista.

Mattino: cielo sereno e aria fresca

La mattinata su Biella inizierà con cieli completamente sereni, in un contesto di grande stabilità atmosferica. Le temperature minime di 6°C porteranno un clima fresco, ma gradevole, accompagnato da venti deboli da Nordovest. Le condizioni saranno ideali per chi si sposta nelle prime ore del giorno, con visibilità ottima e assenza di fenomeni.

Pomeriggio: clima mite e sole dominante

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere senza ostacoli, con cieli limpidi e temperature in aumento fino a 16°C. I venti ruoteranno da Sud, mantenendosi deboli e contribuendo a una sensazione più mite e piacevole. Sarà una fase della giornata particolarmente favorevole per attività all’aperto, grazie a condizioni stabili, asciutte e luminose.

Sera: stabilità e temperature in calo

La serata si presenterà ancora serena o poco nuvolosa, con un progressivo calo delle temperature verso i 9-10°C. I venti resteranno deboli, mentre il contesto generale sarà tranquillo e stabile, perfetto per attività serali senza disagi legati al meteo.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 20 marzo: sarà ancora caratterizzato da tempo soleggiato e stabile, con temperature gradevoli e clima primaverile;

sarà ancora caratterizzato da tempo soleggiato e stabile, con temperature gradevoli e clima primaverile; Sabato 21 marzo: porterà una maggiore variabilità, con nubi alternate a schiarite, ma senza precipitazioni rilevanti;

porterà una maggiore variabilità, con nubi alternate a schiarite, ma senza precipitazioni rilevanti; Domenica 22 marzo: vedrà condizioni più incerte, con cieli a tratti nuvolosi e possibili addensamenti, pur in un contesto prevalentemente asciutto.

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