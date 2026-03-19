BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di venerdì 20 marzo 2026 indicano una giornata caratterizzata da sole splendente e condizioni di piena stabilità, grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Nord-Ovest. Su tutto il territorio biellese sono previsti cieli sereni per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno miti, con una massima di 15°C e una minima di 6°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1691 metri. I venti saranno deboli, al mattino da Nord e nel pomeriggio da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: cielo sereno e aria frizzante

Il mattino si aprirà con cieli completamente sereni e aria fresca ma gradevole. Le temperature minime, intorno ai 6°C, porteranno un clima tipico delle prime ore primaverili. I venti deboli da Nord manterranno l’atmosfera asciutta e limpida, con ottima visibilità su tutta l’area. Condizioni ideali per chi si sposta o lavora all’aperto.

Pomeriggio: clima mite e atmosfera primaverile

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature raggiungeranno i 15°C, regalando un clima piacevole e stabile. I venti ruoteranno da Sud-Sudest, restando deboli. Le condizioni saranno perfette per attività all’aperto, passeggiate e momenti di svago.

Sera: stabilità e clima tranquillo

La serata sarà caratterizzata da cieli sereni e assenza di fenomeni. Le temperature scenderanno gradualmente verso i 9-10°C, con venti deboli. Il clima sarà calmo e stabile, ideale per attività serali.

Tendenza meteo Biella

Sabato 21 marzo: porterà maggiore variabilità, con nubi in aumento e possibilità di piogge leggere nel corso della giornata;

porterà maggiore variabilità, con nubi in aumento e possibilità di piogge leggere nel corso della giornata; Domenica 22 marzo: sarà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, ma con fenomeni generalmente deboli;

sarà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, ma con fenomeni generalmente deboli; Lunedì 23 marzo: si conferma una giornata variabile con possibili piogge, segnale di un progressivo indebolimento dell’alta pressione.

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