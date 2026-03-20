BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di sabato 21 marzo 2026 indicano una giornata di transizione, con condizioni inizialmente stabili ma in progressivo peggioramento verso sera. L’alta pressione, protagonista dei giorni precedenti, inizierà a cedere lasciando spazio a correnti più umide, responsabili di un aumento delle nubi e di deboli piogge serali. Le temperature resteranno nella media, con 14°C di massima e 5°C di minima.

Mattino: cieli poco nuvolosi e clima gradevole

La mattinata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche nube sparsa ma senza fenomeni. Il contesto sarà quindi stabile e asciutto, ideale per le attività all’aperto. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest, mantenendo l’aria frizzante soprattutto nelle prime ore.

Pomeriggio: aumento graduale della nuvolosità

Nel pomeriggio si assisterà a un progressivo aumento delle nubi, che tenderanno a coprire il cielo in modo più uniforme. Le schiarite diventeranno via via meno frequenti, mentre i venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud-Sudest. Le temperature si manterranno comunque miti, con valori prossimi ai 14°C.

Sera: cieli coperti e deboli piogge

In serata il peggioramento sarà più evidente, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi accompagnati da deboli piogge (circa 1 mm previsto). Si tratterà di fenomeni deboli ma diffusi, che segneranno il passaggio verso una fase più instabile. Nessuna allerta meteo è segnalata, ma il tempo sarà decisamente più chiuso.

Tendenza meteo Biella

Domenica 22 marzo: giornata perturbata con piogge diffuse, soprattutto tra mattino e pomeriggio;

giornata perturbata con piogge diffuse, soprattutto tra mattino e pomeriggio; Lunedì 23 marzo: ritorno del sole e condizioni più stabili grazie all’alta pressione;

ritorno del sole e condizioni più stabili grazie all’alta pressione; Martedì 24 marzo: tempo ancora soleggiato e gradevole, con clima primaverile e temperature in aumento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook