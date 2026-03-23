BIELLA – A Biella la giornata di martedì 24 marzo 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e asciutto, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. L’azione dell’alta pressione garantirà un contesto meteorologico tranquillo e ben strutturato, senza precipitazioni e senza alcuna allerta meteo. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con una massima di 16°C e una minima di 7°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1887 metri, confermando un clima mite anche in montagna.

Mattino: atmosfera limpida e aria fresca

Il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni e da un’atmosfera limpida, con visibilità ottima su tutto il territorio biellese. Le temperature minime, intorno ai 7°C, renderanno il risveglio fresco ma gradevole. I venti deboli da Sudest contribuiranno a mantenere condizioni stabili e senza turbolenze.

Pomeriggio: sole diffuso e clima mite

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con condizioni di stabilità diffusa e temperature che raggiungeranno i 16°C. Il clima sarà piacevole e tipicamente primaverile, ideale per attività all’aperto e per godersi le prime giornate più lunghe della stagione. I venti resteranno deboli da Sud-Sudest, senza influenzare il quadro generale.

Sera: cielo sereno e clima tranquillo

La serata sarà ancora una volta serena o poco nuvolosa, con temperature in graduale diminuzione. Il contesto resterà asciutto e stabile, con condizioni ideali per attività serali e spostamenti senza disagi. L’intero territorio piemontese sarà interessato da un campo anticiclonico esteso, responsabile di tempo stabile su tutte le aree, dalle pianure alle zone alpine. Su Biella questo si tradurrà in una giornata senza variazioni, con cielo prevalentemente sereno e clima mite.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 25 marzo: ancora sole diffuso e temperature miti, con condizioni ideali per tutta la giornata;

ancora sole diffuso e temperature miti, con condizioni ideali per tutta la giornata; Giovedì 26 marzo: prosegue la fase stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e clima primaverile;

prosegue la fase stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e clima primaverile; Venerdì 27 marzo: nessuna variazione significativa, con tempo soleggiato e asciutto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook