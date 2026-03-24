BIELLA – A Biella la giornata di mercoledì 25 marzo 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, con il sole protagonista assoluto dall’alba al tramonto. L’alta pressione garantirà un contesto asciutto e privo di precipitazioni, ma sarà presente una allerta meteo per vento, elemento da non sottovalutare soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori primaverili: massima di 16°C e minima di 6°C, mentre lo zero termico si porterà intorno ai 2264 metri, segnale di aria mite anche in quota.

Mattino: cielo limpido e ventilazione sostenuta

Il mattino vedrà cieli completamente sereni e una visibilità eccellente su tutta l’area biellese. I venti moderati da Nord-Nordovest rappresenteranno l’elemento più significativo, contribuendo a rendere l’atmosfera più dinamica e a tratti frizzante. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 6°C, garantendo un risveglio fresco ma gradevole.

Pomeriggio: sole diffuso e clima mite

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare, favorendo un aumento delle temperature fino ai 16°C. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud, mantenendo una certa ventilazione ma senza compromettere il comfort generale. Il clima sarà quindi mite, stabile e tipicamente primaverile, ideale per attività all’aperto.

Sera: stabilità e attenuazione del vento

La serata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature in graduale diminuzione. Il vento tenderà ad attenuarsi progressivamente, favorendo un contesto più tranquillo e stabile. Il Piemonte continuerà a essere interessato da un campo anticiclonico, responsabile di tempo stabile su pianure e pedemontane. Sui settori alpini si potrà osservare un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, con possibili deboli fenomeni in quota, ma senza effetti diretti su Biella.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 26 marzo: giornata soleggiata e stabile, con temperature miti;

giornata soleggiata e stabile, con temperature miti; Venerdì 27 marzo: ancora cieli sereni o poco nuvolosi, senza variazioni rilevanti;

ancora cieli sereni o poco nuvolosi, senza variazioni rilevanti; Sabato 28 marzo: prosegue il bel tempo, con clima primaverile diffuso.

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