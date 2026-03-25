BIELLA – A Biella la giornata di giovedì 26 marzo 2025 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben consolidato. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, senza alcun rischio di precipitazioni, offrendo uno scenario perfetto per attività all’aperto e spostamenti. Le temperature si attesteranno su valori tipicamente primaverili: massima di 13°C e minima di 6°C, mentre lo zero termico, intorno ai 1413 metri, evidenzia la presenza di aria più fresca in quota.

Mattino: cieli limpidi e aria fresca ma piacevole

Il mattino si aprirà con cieli completamente sereni e condizioni di ottima visibilità su tutto il territorio biellese. Le temperature minime, attorno ai 6°C, garantiranno un risveglio fresco, accompagnato da venti moderati da Nord-Nordovest, che manterranno l’aria asciutta e pulita. Il contesto sarà ideale per iniziare la giornata all’aperto, con una sensazione di aria frizzante ma gradevole.

Pomeriggio: sole dominante e clima mite

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 13°C, offrendo un clima complessivamente mite. I venti moderati da Nord continueranno a soffiare, ma senza incidere in modo significativo sul comfort. L’atmosfera resterà stabile e luminosa, con condizioni ideali per passeggiate e attività all’aria aperta.

Sera: stabilità e raffreddamento graduale

In serata il cielo si manterrà sereno, con temperature in graduale diminuzione. L’assenza di nuvolosità favorirà una dispersione del calore, portando a un clima più fresco ma sempre gradevole e asciutto. Il Piemonte sarà interessato da una fase anticiclonica che garantirà tempo stabile su gran parte del territorio, in particolare su pianure e aree pedemontane. Solo le aree alpine settentrionali potranno registrare maggiore nuvolosità e deboli fenomeni nevosi, senza però coinvolgere direttamente Biella.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 27 marzo: ancora cieli sereni e clima stabile, con temperature in lieve aumento;

ancora cieli sereni e clima stabile, con temperature in lieve aumento; Sabato 28 marzo: condizioni pienamente primaverili, con sole diffuso;

condizioni pienamente primaverili, con sole diffuso; Domenica 29 marzo: tempo stabile e luminoso, ideale per attività all’aperto.

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