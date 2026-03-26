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BIELLA – A Biella la giornata di venerdì 27 marzo 2026 sarà dominata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione su tutto il territorio piemontese. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni e con ottima visibilità. Le temperature saranno comprese tra una minima di 3°C e una massima di 14°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1421 metri, confermando un contesto stabile ma con aria ancora fresca in quota.

Mattino: cieli limpidi e clima frizzante

Il mattino sarà caratterizzato da cieli completamente sereni e da un’atmosfera particolarmente limpida. Le temperature minime, prossime ai 3°C, renderanno il risveglio fresco, mentre i venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta. Queste condizioni favoriranno una visibilità eccellente e un contesto ideale per le attività mattutine.

Pomeriggio: sole diffuso e temperature in aumento

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. Le temperature saliranno fino a 14°C, offrendo un clima piacevole e tipicamente primaverile. I venti deboli da Sud accompagneranno questa fase senza influenzare significativamente la percezione termica.

Sera: stabilità e raffreddamento graduale

In serata il cielo resterà sereno, con un progressivo calo delle temperature. L’assenza di nuvolosità favorirà la dispersione del calore, determinando un clima fresco ma sempre asciutto e stabile. L’intero Piemonte sarà interessato da una fase anticiclonica, che garantirà tempo stabile su pianure e aree pedemontane. Su Biella non sono attese variazioni significative, con condizioni ideali per tutta la giornata.

Tendenza meteo Biella

  • Sabato 28 marzo: giornata soleggiata e mite, senza precipitazioni;
  • Domenica 29 marzo: ancora tempo stabile e luminoso, con clima gradevole;
  • Lunedì 30 marzo: possibile incremento della nuvolosità, ma senza fenomeni rilevanti.
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