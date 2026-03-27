BIELLA – A Biella la giornata di sabato 28 marzo 2026 sarà dominata da un contesto anticiclonico solido, capace di garantire tempo stabile, asciutto e in gran parte soleggiato su tutto il territorio. Il quadro meteorologico risulterà tipicamente primaverile, con una buona escursione termica tra notte e giorno e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Le temperature si porteranno su valori gradevoli, con una massima di 15°C e una minima di 5°C. Lo zero termico intorno ai 2151 metri conferma una massa d’aria relativamente mite.

Mattino: cieli sereni e atmosfera limpida

Il mattino si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da un’aria fresca ma asciutta. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 5°C, rendendo il risveglio tipicamente primaverile. I venti saranno deboli dai quadranti meridionali (Sud-Sudest), contribuendo a mantenere condizioni stabili e una buona qualità dell’aria. La visibilità sarà ottima su tutta l’area biellese.

Pomeriggio: velature in aumento ma clima gradevole

Nel corso del pomeriggio si assisterà al passaggio di velature sottili, che potranno rendere il cielo leggermente opaco ma senza compromettere la luminosità complessiva. Le temperature raggiungeranno i 15°C, garantendo un clima mite e confortevole. L’assenza di fenomeni e la ventilazione debole renderanno la giornata particolarmente piacevole per le attività all’aperto.

Sera: cielo parzialmente nuvoloso ma senza fenomeni

In serata il cielo potrà presentarsi parzialmente nuvoloso, con una presenza più diffusa di nubi alte. Tuttavia, il contesto resterà completamente asciutto, senza precipitazioni. Le temperature caleranno gradualmente, mantenendo un clima fresco ma non rigido.

Tendenza meteo Biella

Domenica 29 marzo: ancora tempo stabile e soleggiato, con qualche nube sparsa nelle ore centrali della giornata;

ancora tempo stabile e soleggiato, con qualche nube sparsa nelle ore centrali della giornata; Lunedì 30 marzo: condizioni prevalentemente stabili, con alternanza tra sole e velature e temperature miti;

condizioni prevalentemente stabili, con alternanza tra sole e velature e temperature miti; Martedì 31 marzo: possibile maggiore variabilità, con nubi più presenti ma senza precipitazioni significative.

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