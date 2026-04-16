BIELLA – A Biella la giornata di domani, venerdì 17 aprile, sarà caratterizzata da un contesto stabile e tipicamente primaverile, con una graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata. Il rafforzamento dell’alta pressione garantirà assenza di precipitazioni e condizioni meteo complessivamente favorevoli. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima di 20°C e una minima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3133 metri.

Mattino: nubi sparse e atmosfera tranquilla

La mattinata sarà segnata dalla presenza di nubi sparse alternate a schiarite, soprattutto nelle prime ore del giorno. Non si prevedono fenomeni, ma una nuvolosità irregolare che tenderà a lasciare gradualmente spazio al sole. I venti deboli da Sudest contribuiranno a mantenere un clima stabile e senza particolari variazioni, con temperature in progressivo aumento dopo l’alba.

Pomeriggio: miglioramento deciso e ritorno del sole

Nel pomeriggio il tempo subirà un miglioramento più marcato, con una riduzione significativa della nuvolosità e l’affermazione di ampie schiarite. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, grazie a un clima mite e gradevole. Le temperature raggiungeranno i valori massimi giornalieri, mentre la ventilazione resterà debole e poco influente.

Sera: cieli sereni e stabilità diffusa

In serata si assisterà a un completo rasserenamento, con cieli sereni o poco nuvolosi e un’atmosfera stabile e tranquilla. Le temperature scenderanno lentamente, senza particolari escursioni termiche. Il quadro complessivo sarà quello di una giornata in progressivo miglioramento, tipica della stagione primaverile.

Tendenza meteo Biella

Sabato 18 aprile: condizioni di tempo poco nuvoloso, con clima stabile;

condizioni di tempo poco nuvoloso, con clima stabile; Domenica 19 aprile: fase più variabile, con alternanza tra sole e nubi;

fase più variabile, con alternanza tra sole e nubi; Lunedì 20 aprile: ritorno a condizioni poco nuvolose, senza fenomeni rilevanti.

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