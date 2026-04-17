BIELLA – La giornata di sabato 18 aprile 2026 si aprirà su Biella sotto il segno della stabilità atmosferica, grazie al consolidamento di un campo di alta pressione che abbraccia l’intero Nord-Ovest. Dopo una fase più dinamica nei giorni precedenti, il quadro meteorologico torna a offrire condizioni decisamente più favorevoli, con tempo asciutto, cieli poco nuvolosi e temperature in aumento. Si tratta di un contesto tipicamente primaverile, ma con caratteristiche che richiamano a tratti un clima quasi tardo-primaverile.

Mattino: nubi sparse e atmosfera fresca ma stabile

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate dalla presenza di nubi sparse, che potranno rendere il cielo a tratti irregolarmente nuvoloso, soprattutto tra l’alba e la tarda mattinata. Si tratterà tuttavia di una nuvolosità del tutto innocua, legata a residui addensamenti stratiformi, senza alcuna possibilità di precipitazioni. Il tempo si manterrà quindi asciutto e stabile, con visibilità buona su tutto il territorio. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 13°C, valori in linea con il periodo ma accompagnati da una sensazione di fresco mitigata dalla presenza di aria più mite in quota.

Pomeriggio: schiarite sempre più ampie e clima pienamente primaverile

Nel corso delle ore centrali della giornata si assisterà a un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nubi tenderanno infatti a diradarsi, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie fino a cieli poco nuvolosi o quasi sereni. Il pomeriggio rappresenterà il momento più stabile e gradevole della giornata, con condizioni ideali su tutto il Biellese, sia in pianura che nelle aree pedemontane. Le temperature raggiungeranno una massima di 23°C, valore che si colloca leggermente al di sopra delle medie stagionali e che contribuirà a creare un clima particolarmente piacevole.

Sera: cieli sereni e atmosfera tranquilla

In serata il miglioramento sarà completo, con cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio. L’assenza di copertura nuvolosa significativa e la debole ventilazione contribuiranno a creare un’atmosfera particolarmente tranquilla e stabile. Le temperature tenderanno a calare gradualmente, ma resteranno su valori mite per il periodo, mantenendo un buon comfort anche nelle ore notturne.

Tendenza meteo Biella

Domenica 19 aprile: il tempo resterà soleggiato e stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ancora miti. Giornata perfetta per escursioni e attività all’aperto;

il tempo resterà soleggiato e stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ancora miti. Giornata perfetta per escursioni e attività all’aperto; Lunedì 20 aprile: si manterranno condizioni di tempo poco nuvoloso, con qualche velatura di passaggio ma senza precipitazioni e con clima sempre gradevole;

si manterranno condizioni di tempo poco nuvoloso, con qualche velatura di passaggio ma senza precipitazioni e con clima sempre gradevole; Martedì 21 aprile: si intravede un aumento della variabilità, con nuvolosità in aumento e possibilità di piogge deboli in serata, segnale di un possibile cambio di circolazione.

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