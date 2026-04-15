BIELLA – La giornata di domani a Biella sarà caratterizzata da una decisa affermazione dell’alta pressione, che garantirà tempo stabile, asciutto e ampiamente soleggiato su tutto il territorio. Dopo le recenti fasi più variabili, si apre dunque una parentesi meteorologica all’insegna della tranquillità atmosferica, con condizioni ideali per attività all’aperto. Le temperature si manterranno su valori pienamente primaverili, con massima di 19°C e minima di 11°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2903 metri, confermando una massa d’aria stabile e relativamente mite anche in quota. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: cielo poco nuvoloso e atmosfera stabile

Il mattino si presenterà con cieli sereni o al più poco nuvolosi, con una presenza di nubi del tutto marginale e senza alcun rischio di precipitazioni. La radiazione solare sarà piena e favorirà un rapido aumento delle temperature dopo le ore più fresche dell’alba. I venti risulteranno deboli dai quadranti Sud-Sudest, contribuendo a mantenere un contesto atmosferico stabile e senza particolari variazioni.

Pomeriggio: condizioni ideali e clima mite

Nel corso del pomeriggio si confermerà una situazione di stabilità diffusa, con cieli che resteranno poco nuvolosi o velati. Eventuali addensamenti saranno del tutto innocui e non associati a fenomeni. Le temperature raggiungeranno i valori massimi della giornata, con punte intorno ai 19°C, rendendo il clima particolarmente gradevole. I venti continueranno a soffiare deboli dai quadranti meridionali, senza raffiche o intensificazioni significative.

Sera: cieli sereni e clima tranquillo

La serata sarà caratterizzata da condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con un’atmosfera stabile e priva di disturbi. Il progressivo irraggiamento notturno favorirà un graduale calo delle temperature, ma senza eccessi, mantenendo un clima nel complesso mite e piacevole.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 17 aprile: ancora tempo poco nuvoloso e stabile, con temperature in linea con la media stagionale;

ancora tempo poco nuvoloso e stabile, con temperature in linea con la media stagionale; Sabato 18 aprile: soleggiato e mite, con condizioni ideali per attività all’aperto;

soleggiato e mite, con condizioni ideali per attività all’aperto; Domenica 19 aprile: prosegue la fase anticiclonica con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni.

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