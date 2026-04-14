BIELLA – Su Biella si consolida una fase di graduale miglioramento dopo le giornate caratterizzate da maggiore nuvolosità. Mercoledì 15 aprile 2026 sarà infatti contraddistinto da condizioni meteo generalmente stabili, con cieli poco nuvolosi e solo qualche addensamento nelle prime ore del giorno. La situazione è determinata dall’attenuazione delle correnti umide che nei giorni precedenti hanno interessato il Piemonte, lasciando spazio a un campo di pressione più stabile capace di favorire schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Il contesto sarà quindi tipicamente primaverile, con temperature miti e assenza di fenomeni significativi.

Mattino: nubi sparse e clima fresco ma gradevole

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse, in particolare tra l’alba e la tarda mattinata. Si tratterà tuttavia di una nuvolosità irregolare e poco compatta, che non darà luogo a precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 11°C, mentre i venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali, contribuendo a mantenere un clima complessivamente mite per il periodo. In questa fase, la percezione sarà quella di una mattinata tranquilla ma ancora leggermente velata, con il sole che tenderà a farsi strada progressivamente tra le nubi.

Pomeriggio: schiarite sempre più ampie e clima ideale

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un deciso miglioramento del quadro meteorologico. Le nubi tenderanno a diradarsi lasciando spazio a ampie schiarite, con cieli che diventeranno poco nuvolosi su gran parte del territorio biellese. Le temperature massime raggiungeranno i 17°C, valori pienamente in linea con la stagione e ideali per attività all’aperto. I venti si manterranno deboli, in rotazione da Sud-Sudest, senza particolari rinforzi. Lo zero termico, previsto intorno ai 2650 metri, conferma la presenza di aria relativamente mite anche in quota, elemento che favorirà condizioni atmosferiche stabili e gradevoli.

Sera: cieli sereni e condizioni stabili

La fase serale vedrà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutto il Biellese. Le condizioni saranno dunque ideali per attività serali e spostamenti, grazie anche all’assenza di vento significativo. Non sono previste precipitazioni e non è presente alcuna allerta meteo, rendendo la giornata nel complesso molto tranquilla sotto il profilo meteorologico.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 16 aprile: condizioni variabili, con alternanza tra sole e nubi ma senza fenomeni rilevanti;

condizioni variabili, con alternanza tra sole e nubi ma senza fenomeni rilevanti; Venerdì 17 aprile: prevalenza di tempo poco nuvoloso, con clima stabile e temperature miti;

prevalenza di tempo poco nuvoloso, con clima stabile e temperature miti; Sabato 18 aprile: ancora cieli poco nuvolosi, con un contesto primaverile favorevole.

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