BIELLA – Le previsioni meteo per Biella domani, martedì 14 aprile 2026, indicano una giornata più instabile rispetto alle aree di pianura, con nubi in progressivo aumento e piogge in arrivo dal pomeriggio. La presenza di una circolazione depressionaria in allontanamento continuerà a influenzare il territorio biellese, soprattutto nelle aree pedemontane, dove i fenomeni potranno risultare più persistenti. Sono attesi circa 4 mm di pioggia, con un peggioramento più evidente nella seconda parte della giornata. Le temperature saranno miti: massima di 18°C, minima di 11°C, con uno zero termico a 2520 metri.

Mattino: nuvolosità irregolare ma tempo asciutto

La mattinata sarà caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi o variabili, con nubi sparse alternate a momenti di schiarita. In questa fase non sono previste precipitazioni, ma l’atmosfera risulterà già instabile, con un aumento progressivo della copertura nuvolosa. I venti soffieranno deboli da Ovest-Nordovest, mantenendo condizioni ancora relativamente tranquille.

Pomeriggio: nubi compatte e ritorno delle piogge

Nel pomeriggio il tempo subirà un deciso peggioramento, con cieli molto nuvolosi o coperti. Faranno la loro comparsa deboli piogge diffuse, inizialmente intermittenti ma in graduale estensione su tutto il territorio. I venti diventeranno moderati da Ovest-Sudovest, contribuendo ad alimentare l’instabilità. Le temperature si manterranno comunque miti, anche se la presenza delle nubi limiterà l’irraggiamento solare.

Sera: instabilità più marcata e possibili rovesci

In serata il peggioramento potrà accentuarsi, con piogge più continue e locali rovesci, specie nelle aree più vicine ai rilievi. Il contesto sarà quello di una instabilità diffusa, con cielo coperto e temperature in lieve calo. Non si escludono fenomeni a carattere più intenso in alcune zone.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 15 aprile: condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite; Giovedì 16 aprile: ritorno del sole e tempo stabile;

ritorno del sole e tempo stabile; Venerdì 17 aprile: cieli poco nuvolosi e clima mite.

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