BIELLA – Le previsioni meteo per Biella domani, sabato 11 aprile 2026, confermano una giornata caratterizzata da tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e clima particolarmente mite. L’alta pressione domina il Nord-Ovest, favorendo condizioni asciutte e ben soleggiate, con una temperatura massima fino a 22°C e una minima di 12°C. Lo zero termico raggiungerà i 3309 metri, indice di una massa d’aria calda e stabile anche in quota. Questa fase anticiclonica, tuttavia, rappresenta una parentesi destinata a interrompersi con l’arrivo di correnti più instabili.

Mattino: sole prevalente e clima piacevole

La mattinata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con condizioni ottimali per attività all’aperto. Le temperature risulteranno già miti nelle prime ore del giorno, mentre i venti soffieranno moderati da Est-Sudest, contribuendo a mantenere un clima stabile e asciutto.

Pomeriggio: stabilità diffusa e temperature gradevoli

Nel pomeriggio il tempo resterà stabile, con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite su tutto il territorio biellese. Le temperature raggiungeranno i valori massimi, offrendo una sensazione di benessere climatico diffuso, tipica delle giornate primaverili più avanzate. I venti continueranno a soffiare moderati da Sudest.

Sera: lievi addensamenti ma nessuna pioggia

In serata si potranno osservare alcuni addensamenti nuvolosi, soprattutto nelle zone montane e pedemontane. Nonostante ciò, non sono previste precipitazioni e la situazione resterà stabile. Il clima continuerà a essere mite anche nelle ore serali.

Tendenza meteo Biella

Domenica 12 aprile: aumento della nuvolosità e possibili piogge leggere in serata, segnale di un cambiamento imminente;

aumento della nuvolosità e possibili piogge leggere in serata, segnale di un cambiamento imminente; Lunedì 13 aprile: condizioni instabili con precipitazioni diffuse, accompagnate da un calo termico;

condizioni instabili con precipitazioni diffuse, accompagnate da un calo termico; Martedì 14 aprile: ancora maltempo e piogge, con clima più fresco e tipicamente primaverile instabile.

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