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BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di domani, 10 aprile, confermano una giornata nel complesso stabile e mite, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continua a influenzare il Nord-Ovest. Il tempo sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi, con qualche addensamento nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, tipicamente primaverili, mentre non sono previste precipitazioni.

Mattino: sole e clima mite

La mattinata si aprirà con cieli poco nuvolosi o sereni, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12°C, mentre i venti soffieranno moderati da Sud-Sudest, contribuendo a un clima mite e stabile.

Pomeriggio: nubi in aumento ma senza piogge

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, con qualche addensamento più consistente verso sera. Le temperature raggiungeranno una massima di 23°C, mantenendo un clima piacevole. I venti resteranno moderati dai quadranti meridionali, senza particolari criticità. Lo zero termico a 3091 metri conferma una massa d’aria mite e stabile.

Sera: più nubi ma tempo asciutto

La serata vedrà la presenza di nubi più diffuse, ma senza precipitazioni. Il contesto resterà quindi tranquillo, con temperature in lieve calo e condizioni complessivamente stabili. Nessuna allerta meteo è prevista.

Tendenza meteo Biella

  • Sabato 11 aprile: giornata poco nuvolosa, con condizioni ancora abbastanza stabili;
  • Domenica 12 aprile: aumento della variabilità con possibili piogge deboli;
  • Lunedì 13 aprile: peggioramento più marcato con piogge diffuse.
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