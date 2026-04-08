BIELLA – Su Biella la giornata di giovedì 9 aprile 2026 sarà dominata da condizioni meteorologiche ideali, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben consolidato. Il cielo si presenterà sereno per tutta la giornata, senza precipitazioni, mentre le temperature raggiungeranno valori decisamente miti: massima fino a 23°C e minima di 12°C. Lo zero termico a 3377 metri conferma la presenza di aria molto calda anche in quota.

Mattino: cielo limpido e atmosfera tersa

La mattinata sarà caratterizzata da cieli completamente sereni e un’ottima qualità dell’aria, con visibilità elevata su tutto il territorio biellese. Le temperature, inizialmente fresche, saliranno rapidamente grazie all’irraggiamento solare. I venti soffieranno moderati da Est-Nordest, mantenendo condizioni asciutte e stabili.

Pomeriggio: clima mite e condizioni ideali

Nel pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato, con temperature che raggiungeranno i 23°C, valori ben superiori alla media stagionale. I venti ruoteranno progressivamente, disponendosi da Sud-Sudest, mantenendo comunque intensità moderata. Il clima sarà particolarmente gradevole, ideale per attività all’aperto e primi momenti tipicamente primaverili.

Sera: stabilità e temperature gradevoli

In serata persisteranno cieli sereni o poco nuvolosi, con un calo termico graduale ma senza freddo significativo. L’atmosfera resterà stabile e tranquilla. Lo zero termico oltre i 3300 metri rappresenta un valore molto elevato per il periodo, con possibili effetti anche sull’ambiente montano, come una fusione accelerata della neve alle quote medio-alte.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 10 aprile: ancora sole e clima mite, con qualche velatura in transito ma senza fenomeni;

ancora sole e clima mite, con qualche velatura in transito ma senza fenomeni; Sabato 11 aprile: condizioni simili, con tempo stabile e temperature sopra media;

condizioni simili, con tempo stabile e temperature sopra media; Domenica 12 aprile: possibile arrivo di piogge deboli, con un primo segnale di instabilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook