La Biellese riparte e gioca in notturna. Anche l’ultimo turno di riposo della stagione 2025/2026 è alle spalle.

Da adesso sarà una lunga corsa fino alla giornata numero 34 del prossimo 3 maggio, mancano otto partite. Neppure per Pasqua si fermerà il campionato, con la 30esima giornata che verrà anticipata in blocco a giovedì 2 aprile.

La Biellese riparte e gioca in notturna

La squadra ha ricaricato le batterie approfittando della settimana di pausa, facendo il pieno di energie fisiche e mentali. E ora è pronta a tornare in campo. Ma la ripartenza non sarà una partita come tutte le altre. I bianconeri saranno infatti di scena nel posticipo del 27esimo turno, il decimo del girone di ritorno, e giocheranno dunque domani sera. Appuntamento allo stadio “Pozzo-Lamarmora” per la sfida contro il Celle Varazze, calcio d’inizio alle 20.30.

Una cornice di prestigio, dunque, per una partita di notevole importanza. I liguri hanno bisogno di punti perché in lotta per cercare di tirarsi fuori dalla zona pplay-out. Mentre capitan Pavan e compagni inseguono la terza vittoria di fila, un dato che manca ancora nella loro stagione. Inoltre, per i lanieri sarà inevitabile pensare alla sconfitta dell’andata. In Riviera passarono in vantaggio con Beltrame, ma incassarono la rimonta degli avversari, a segno con Donaggio (doppietta) e Akkari. Una sfida da dimenticare e “vendicare”.

Proprio Beltrame e Naamad saranno gli osservati speciali da parte della difesa del Celle Varazze, miglior coppia-gol del girone assieme a Raffini e Arras dal Vado. 23 reti complessive per entrambi i tandem, con il numero 27 capocannoniere a quota 13 gol e l’ex juventino a 10.

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