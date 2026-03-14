Il programma della domenica calcistica. Una nuova giornata di campionato è ormai alle porte. Lo spettacolo non mancherà di sicuro.

Il programma della domenica calcistica

Serie D

La 27ª Giornata (10ª di ritorno): Asti-Varese (2-0); Biellese-Celle Varazze (1-3); Cairese-Derthona (2-1); Chisola-Saluzzo (3-2); Gozzano-Club Milano (1-2); Lavagnese-Imperia (2-1); NovaRomentin-Sanremese (0-2); Vado-Ligorna (0-1); Valenzana Mado-Sestri Levante (1-1). Classifica: Ligorna 59; Vado 58; Sestri Levante e Chisola 47; Biellese 43; Varese 42; Saluzzo 37; Sanremese e Imperia 35; Valenzana Mado 32; Derthona 31; Gozzano e Cairese 29; Asti e Celle Varazze 25; Lavagnese e Club Milano 23; NovaRomentin (-1) 20.

Eccellenza

La 25ª Giornata (10ª di ritorno): Accademia Borgomanero-Oeggio (0-1); Baveno Stresa-Pro Eureka (1-1); Borgaro-Lascaris (0-0); Borgosesia-Briga (1-0); Bulè Bellinzago-Verbania (1-2); Settimo-Fulgor Chiavazzese RV (2-1); Città di Cossato-Aygreville (1-1); Volpiano Pianese-Druentina (0-0). Classifica: Borgosesia 57; Accademia Borgomanero 50; Lascaris 47; Volpiano Pianese 41; Pro Eureka 35; Settimo 32; Verbania 31; Briga 30; Druentina 29; Città di Cossato e Borgaro 28; Baveno Stresa e Aygreville 25; Fulgor Chiavazzese RV 23; Oleggio 22; Bulè Bellinzago 20.

Promozione

La 25ª Giornata (10ª di ritorno): Arona-Ornavassese (0-1); Banchette Colleretto GP-Dufour Varallo (0-2); Casale-Juve Domo (0-0); Gattinara-QuinciTava (2-0); Gravellona SP-Ceversama (1-1); LB Trino-Virtus Vercelli (3-2); Orizzonti Canavese Alicese-Piedimulera (1-0); Union Novara-Ivrea (1-1). Classifica: Casale 56; Dufour Varallo 48; Juve Domo 47; QuinciTava 46; Ivrea 39; Gattinara e Arona 36; LB Trino 33; Orizzonti Canavese Alicese 31; Banchette Colleretto GP 30; Ornavassese 28; Union Novara 27; Virtus Vercelli 24; Ceversama 22; Piedimulera 20; Gravellona SP 6.

Prima categoria

La 25ª Giornata (10ª di ritorno): Ardor SF Corio-Torri Biellesi (3-1); Bosconerese-Agliè Valle Sacra (2-2); Cgc Aosta-Leinì (2-0); Cigliano-Bollengo (0-3); Gaglianico-Valle Elvo (1-4); Livorno Ferraris Bianzè-Valchiusella (4-2); Ponderano-Saint Christophe (3-0); Valle Cervo Andorno-Mappanese (1-1). Classifica: Cgc Aosta 48; Valle Elvo e Gaglianico 45; Valle Cervo Andorno 44; Bollengo e Livorno Ferraris Bianzè 43; Cigliano 40; Ardor SF Corio 39; Bosconerese 37; Ponderano 31; Agliè Valle Sacra 27; Mappanese e Saint-Christophe 26; Valchiusella 23; Torri Biellesi 15; Leinì 3.

Seconda categoria

La 21ª Giornata (8ª di ritorno): Lenta Lozzolo-Crescentinese (0-1); Lumellogno-Virtus Mulino Cerano (2-5); Mezzomerico-Canadà (1-1); Rmantin-Pro Roasio (2-1); Santhià-Valdilana Biogliese (0-1); Vigliano-San Rocco (2-3); Montiglio Monferrato-Palestro (1-3). Classifica: Crescentinese, Rmantin e Valdilana Biogliese 40; Vigliano 37; Pro Roasio 36; Palestro 31; San Rocco 30; Virtus Mulino Cerano 29; Montiglio Monferrato 24; Lumellogno e Santhià 22; Mezzomerico 19; Canadà 11; Lenta Lozzolo 8.

Terza categoria

Girone Ivrea, la 19ª Giornata (8ª di ritorno): Sportin Issogne-La Cervo (1-3); QuinciTava-Chambave (1-0); Castellamonte-Montalto Dora (0-2); La Romanese-Lessona (1-0); Pollone-Grand Paradis (3-2); Strambinese-Valdilana Next Gen (1-1). Classifica: Strambinese 44; La Cervo 43; La Romanese 41; Lessona 31; QuinciTava 27; Montalto Dora 24; Grand Paradis 23; Valdilana Next Gen 20; Castellamonte 17; Pollone 14; Sporting Issogne 13; Chambave 6.

Girone Vco, la 21ª Giornata (8ª di ritorno): Valsessera-Ameno (1-1); Maggiora-Montecrestese (1-4); Oleggio Castello-Crodo (3-1); San Maurizio-Armeno (0-3); Varzese-Meina (0-5); Vemenia-Libertas Vaprio (5-0); Verbania Olympia-Masera (2-3). Classifica: Montecrestese 49; Vemenia 46; Oleggio Castello 42; Meina e San Maurizio 40; Armeno 38; Maggiora 34; Valsessera e Ameno 28; Masera 21; Varzese 12; Crodo 9; Libertas Vaprio e Verbania Olympia 7.

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