BiellaSport
Il programma della domenica calcistica
Nel fine settimana scendono in campo tutte le categorie per una nuova giornata ricca di spettacolo
Il programma della domenica calcistica. Una nuova giornata di campionato è ormai alle porte. Lo spettacolo non mancherà di sicuro.
Il programma della domenica calcistica
Serie D
La 27ª Giornata (10ª di ritorno): Asti-Varese (2-0); Biellese-Celle Varazze (1-3); Cairese-Derthona (2-1); Chisola-Saluzzo (3-2); Gozzano-Club Milano (1-2); Lavagnese-Imperia (2-1); NovaRomentin-Sanremese (0-2); Vado-Ligorna (0-1); Valenzana Mado-Sestri Levante (1-1). Classifica: Ligorna 59; Vado 58; Sestri Levante e Chisola 47; Biellese 43; Varese 42; Saluzzo 37; Sanremese e Imperia 35; Valenzana Mado 32; Derthona 31; Gozzano e Cairese 29; Asti e Celle Varazze 25; Lavagnese e Club Milano 23; NovaRomentin (-1) 20.
Eccellenza
La 25ª Giornata (10ª di ritorno): Accademia Borgomanero-Oeggio (0-1); Baveno Stresa-Pro Eureka (1-1); Borgaro-Lascaris (0-0); Borgosesia-Briga (1-0); Bulè Bellinzago-Verbania (1-2); Settimo-Fulgor Chiavazzese RV (2-1); Città di Cossato-Aygreville (1-1); Volpiano Pianese-Druentina (0-0). Classifica: Borgosesia 57; Accademia Borgomanero 50; Lascaris 47; Volpiano Pianese 41; Pro Eureka 35; Settimo 32; Verbania 31; Briga 30; Druentina 29; Città di Cossato e Borgaro 28; Baveno Stresa e Aygreville 25; Fulgor Chiavazzese RV 23; Oleggio 22; Bulè Bellinzago 20.
Promozione
La 25ª Giornata (10ª di ritorno): Arona-Ornavassese (0-1); Banchette Colleretto GP-Dufour Varallo (0-2); Casale-Juve Domo (0-0); Gattinara-QuinciTava (2-0); Gravellona SP-Ceversama (1-1); LB Trino-Virtus Vercelli (3-2); Orizzonti Canavese Alicese-Piedimulera (1-0); Union Novara-Ivrea (1-1). Classifica: Casale 56; Dufour Varallo 48; Juve Domo 47; QuinciTava 46; Ivrea 39; Gattinara e Arona 36; LB Trino 33; Orizzonti Canavese Alicese 31; Banchette Colleretto GP 30; Ornavassese 28; Union Novara 27; Virtus Vercelli 24; Ceversama 22; Piedimulera 20; Gravellona SP 6.
Prima categoria
La 25ª Giornata (10ª di ritorno): Ardor SF Corio-Torri Biellesi (3-1); Bosconerese-Agliè Valle Sacra (2-2); Cgc Aosta-Leinì (2-0); Cigliano-Bollengo (0-3); Gaglianico-Valle Elvo (1-4); Livorno Ferraris Bianzè-Valchiusella (4-2); Ponderano-Saint Christophe (3-0); Valle Cervo Andorno-Mappanese (1-1). Classifica: Cgc Aosta 48; Valle Elvo e Gaglianico 45; Valle Cervo Andorno 44; Bollengo e Livorno Ferraris Bianzè 43; Cigliano 40; Ardor SF Corio 39; Bosconerese 37; Ponderano 31; Agliè Valle Sacra 27; Mappanese e Saint-Christophe 26; Valchiusella 23; Torri Biellesi 15; Leinì 3.
Seconda categoria
La 21ª Giornata (8ª di ritorno): Lenta Lozzolo-Crescentinese (0-1); Lumellogno-Virtus Mulino Cerano (2-5); Mezzomerico-Canadà (1-1); Rmantin-Pro Roasio (2-1); Santhià-Valdilana Biogliese (0-1); Vigliano-San Rocco (2-3); Montiglio Monferrato-Palestro (1-3). Classifica: Crescentinese, Rmantin e Valdilana Biogliese 40; Vigliano 37; Pro Roasio 36; Palestro 31; San Rocco 30; Virtus Mulino Cerano 29; Montiglio Monferrato 24; Lumellogno e Santhià 22; Mezzomerico 19; Canadà 11; Lenta Lozzolo 8.
Terza categoria
Girone Ivrea, la 19ª Giornata (8ª di ritorno): Sportin Issogne-La Cervo (1-3); QuinciTava-Chambave (1-0); Castellamonte-Montalto Dora (0-2); La Romanese-Lessona (1-0); Pollone-Grand Paradis (3-2); Strambinese-Valdilana Next Gen (1-1). Classifica: Strambinese 44; La Cervo 43; La Romanese 41; Lessona 31; QuinciTava 27; Montalto Dora 24; Grand Paradis 23; Valdilana Next Gen 20; Castellamonte 17; Pollone 14; Sporting Issogne 13; Chambave 6.
Girone Vco, la 21ª Giornata (8ª di ritorno): Valsessera-Ameno (1-1); Maggiora-Montecrestese (1-4); Oleggio Castello-Crodo (3-1); San Maurizio-Armeno (0-3); Varzese-Meina (0-5); Vemenia-Libertas Vaprio (5-0); Verbania Olympia-Masera (2-3). Classifica: Montecrestese 49; Vemenia 46; Oleggio Castello 42; Meina e San Maurizio 40; Armeno 38; Maggiora 34; Valsessera e Ameno 28; Masera 21; Varzese 12; Crodo 9; Libertas Vaprio e Verbania Olympia 7.
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