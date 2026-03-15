AttualitàBiella
Una domenica con tante cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese
Una domenica con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Una domenica con tante cose da fare
– Arte e Cultura
da 15/03/2026 a 15/03/2026
Orario dalle 11 alle 12.30
Oropa, via Santuario di Oropa 480
Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
– Arte e Cultura
da 15/03/2026 a 15/03/2026
Orario dalle 11 alle 12.30
Oropa, via Santuario di Oropa 480
Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
– Mostre
da 26/12/2025 a 05/04/2026
Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo 22/24) e Palazzo Ferrero (Biella, Corso del Piazzo 29)
Andy Warhol. Pop Art & Textiles
INFO
Telefono 0150991868
info@palazzogromolosa.it
https://www.popart-textiles.it/
– Mostre
da 07/03/2026 a 05/04/2026
Biella, via Garibaldi 14
L’Inverno grande artista. Fotografie di Francesco Delorenzi
INFO
Telefono 015 0991868
spazio.cultura@fondazionecrbiella.it
https://www.fondazionecrbiella.it/l-inverno-grande-artista
– Mostre
da 26/02/2026 a 16/05/2026
Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38
KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro
INFO
Telefono 015 3701355
info.bibox@gmail.com
www.bi-boxartspace.com
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 01/11/2026
Masserano, via Roma 188
Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)
INFO
Telefono 345 5126696
associazionedonbarale@gmail.com
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