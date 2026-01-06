Seguici su

Biellese calcio: Menabò dovrà essere operato

Preoccupano anche le condizioni di Colletta

In riferimento alla gara disputata nella giornata di domenica contro la Lavagnese, il Club comunica le condizioni di Giuseppe Colletta e Simone Menabò, usciti anzitempo dal campo causa infortunio.

Simone Menabò è stato immediatamente trasportato in ospedale; i primi accertamenti hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille sinistro. Nel corso della settimana il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico, così da poter avviare nel più breve tempo possibile il percorso riabilitativo. I tempi di recupero verranno definiti successivamente all’operazione.

Giuseppe Colletta ha subito una distorsione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni indosserà un tutore per immobilizzare l’articolazione, in attesa di effettuare una risonanza magnetica che consentirà di definire con precisione l’entità dell’infortunio. Ogni ulteriore valutazione sarà effettuata dallo staff sanitario del Club a seguito dei successivi accertamenti.

