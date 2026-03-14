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Cosa guardare al cinema nel week-end
I film in proiezione nelle sale biellesi per questo fine settimana
Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…
Cosa guardare al cinema nel week-end
Multisala Mazzini
Sala1: “Keeper”, orari: sabato ore 22; domenica 21. “Jumpers-Un salto tra gli animali”, orari: sabato ore 16 – ore 18 – ore 20; domenica ore 16 – ore 18.
Sala2: “Remaindes of him-La parte migliore di te”, orari: sabato ore 19.45 – ore 22; domenica ore 18 – ore 21. “Arco-Un’amicizia per salvare il futuro”, orari: da definire.
Sala3: “Un bel giorno”, orari: sabato ore 17 – ore 20 – ore 22; domenica ore 16.30 – ore 18.30 – ore 21.
Cinema Teatro Odeon
“Il bene comune”, orari: sabato ore 19.45 – ore 22; domeica ore 16 – ore 18.15 – ore 21.
Cinema Teatro Giletti – Ponzone
“Rental family-Nelle vite degli altri”, orari: sabatio ore 21; domenica ore 16.
Cinema Verdi – Candelo
Sala1: “Chopin-Notturno Parigi”, orari: sabato ore 15 – ore 21.15; domenica ore 10 – ore 15 – ore 21.15. “La mattina scrivo”, orari: sabato ore 17.30; domenica ore 17.30. “Nouvelle Vague”, orari: sabato ore 19.15; domenica ore 19.15.
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