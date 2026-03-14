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Cosa guardare al cinema nel week-end

I film in proiezione nelle sale biellesi per questo fine settimana

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2 minuti fa

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Cosa guardare al cinema

Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…

Cosa guardare al cinema nel week-end

Multisala Mazzini

Sala1: “Keeper”, orari: sabato ore 22; domenica 21. “Jumpers-Un salto tra gli animali”, orari: sabato ore 16 – ore 18 – ore 20; domenica ore 16 – ore 18.

Sala2: “Remaindes of him-La parte migliore di te”, orari: sabato ore 19.45 – ore 22; domenica ore 18 – ore 21. “Arco-Un’amicizia per salvare il futuro”, orari: da definire.

Sala3: “Un bel giorno”, orari: sabato ore 17 – ore 20 – ore 22; domenica ore 16.30 – ore 18.30 – ore 21.

Cinema Teatro Odeon

“Il bene comune”, orari: sabato ore 19.45 – ore 22; domeica ore 16 – ore 18.15 – ore 21.

Cinema Teatro Giletti – Ponzone

“Rental family-Nelle vite degli altri”, orari: sabatio ore 21; domenica ore 16.

Cinema Verdi – Candelo

Sala1: “Chopin-Notturno Parigi”, orari: sabato ore 15 – ore 21.15; domenica ore 10 – ore 15 – ore 21.15. “La mattina scrivo”, orari: sabato ore 17.30; domenica ore 17.30. “Nouvelle Vague”, orari: sabato ore 19.15; domenica ore 19.15.

LEGGI ANCHE: La Regione Piemonte stringe nuovi accordi a Venezia per attrarre produzioni cinematografiche nazionali e internazionali

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