Rinviata la Biella-Piedicavallo. Il maltempo e soprattutto la neve hanno costretto gli organizzatori del Gac Pettinengo a prendere la sofferta decisione: domani non si gareggia.

Rinviata la Biella-Piedicavallo

“Con estremo rammarico, l’organizzazione della Biella-Campiglia-Piedicavallo annuncia il rinvio della gara podistica prevista per domenica 15 marzo”, questo il testo del comunicato ufficiale, arrivato nel pomeriggio, intorno alle 16.

La decisione, sofferta ma inevitabile, è stata presa per tutelare la sicurezza degli atleti, dei volontari e di tutto il personale coinvolto.La zona di arrivo a Piedicavallo è infatti interessata da abbondanti nevicate che hanno già raggiunto anche le quote più basse, coprendo oltre metà del tracciato di gara. Le previsioni per la notte indicano un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, rendendo dunque impossibile garantire il regolare svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

“Ringraziamo sentitamente tutti i podisti che avevano confermato la propria partecipazione. Ricordiamo che, per nostra scelta organizzativa, il pagamento della quota avviene sempre al momento del ritiro del pettorale. Pertanto, nulla è dovuto da parte degli iscritti per la gara rinviata – proseguono gli organizzatori -. Non vogliamo che la tradizione della Biella-Piedicavallo si fermi qui. Nei prossimi giorni valuteremo la fattibilità di un recupero in altra data, studiando attentamente il calendario per evitare sovrapposizioni con altri eventi del calendario”.

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