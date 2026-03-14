Brc, è una mission impossible. Dopo la lunga sosta dedicata al Sei Nazioni, torna finalmente la serie A Elite. Domani il XV gialloverde sarà impegnato in trasferta sul campo del Valorugby a Reggio Emilia (kick-off fissato alle 14.30).

Brc, è una mission impossible

La pausa internazionale ha lasciato istantanee importanti anche per la palla ovale italiana. Allo Stadio Olimpico di Roma, la nazionale ha firmato una vittoria destinata a rimanere nella memoria degli appassionati superando l’Inghilterra. Un successo che ha riportato entusiasmo e orgoglio attorno alla maglia azzurra.

Anche il massimo campionato italiano ha vissuto settimane movimentate. Come già annunciato, Colorno ha ufficializzato il proprio ritiro dalla stagione 2025/2026, ridisegnando di fatto la parte bassa della classifica. Biella torna così ad occupare l’ultima posizione, ma con l’obiettivo dichiarato di risalire almeno di un gradino prima della fine del torneo. In ogni caso, la Federazione ha già stabilito che non ci saranno retrocessioni.

Sfida alla corazzata

L’impegno che attende ora i gialloverdi non è dei più semplici. Il Valorugby è la squadra del momento: seconda in classifica e fresca vincitrice della Coppa Italia, conquistata proprio al “Mirabello”, superando in finale il Petrarca Padova. Un successo che ha confermato il grande momento della formazione reggiana.

Nonostante la difficoltà della sfida, in casa biellese si guarda avanti con fiducia, come ha sottolineato l’head coach Alberto Benettin. «Dopo un mese di stop siamo tutti contenti di ripartire – le sue parole -. Andiamo ad affrontare il Valorugby, la squadra al momento più in forma del campionato, lo conferma anche la recente vittoria della Coppa Italia. Reggio, Petrarca, Rovigo sono tutte formazioni di altro livello se confrontate a noi. Per questo preferiamo focalizzarci sul nostro gruppo e cercare il miglioramento di partita in partita».

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