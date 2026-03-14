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La farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono tre: a Biella, Cossato e Cerrione
Le farmacie di turno oggi, sabato 14 marzo:
- Trabaldo (Biella), via Ivrea 63/A, telefono 015-40.16.81
- Viana (Cossato), via Mazzini 80, telefono 015-93.519
- Platini (Cerrione), via Papa Giovanni XXIII 85, telefono 015-67.18.68
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