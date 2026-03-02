Colorno chiude, il Biella Rugby è salvo. Gli emiliani dovrebbero annunciare la rinuncia e così i gialloverdi raggiungerebbero l’obiettivo. Anche se con minore soddisfazione

Colorno chiude, il Biella Rugby è salvo

Siti specializzati, chat su Whatsapp e anche sempre più numerosi organi di informazione, online e su carta, danno la notizia come più che certa. Colorno sta per rinunciare al campionato di serie A Elite. Decretando di conseguenza la salvezza di Biella. Che peraltro si stava realizzando soprattutto in seguito alla vittoria del gialloverdi proprio sugli emiliani, al termine dell’ultimo incontro del girone d’andata.

Al momento non ci sono notizie ufficiali e nemmeno dichiarazioni sia da Colorno sia dalla dirigenza del Brc. Ma pare che il giorno scelto per la comunicazione sia proprio oggi. D’intesa anche con Lega rugby e con la federazione.

Alla base della decisione ci sarebbero problemi finanziari. Che però non sono una novità. Delle difficoltà economiche del club emiliano si parla almeno dalla fine della stagione passata. E i bene informati dicono che la decisione finale sarebbe già nell’aria da qualche mese. Tra l’altro a breve distanza da un’altra rinuncia, in serie A2, di una società emiliana storica: Noceto.

Ora resta da vedere quale sarà effettivamente la scelta. Colorno potrebbe anche decidere di terminare il campionato facendo giocare atleti del settore giovanile insieme ai non molti rimasti tra i titolari. Molti, infatti avrebbero già lasciato il club accasandosi in altre società.

Biella festeggia

Ma quindi cosa accadrà a Biella? Al momento nessuno parla ma gli umori trapelano. La salvezza era l’obiettivo di questa stagione e la vittoria con Colorno aveva alzato di molto le quotazioni dei gialloverdi. Ottenerla in anticipo a tavolino non suonerebbe sgradito, ma di certo non sarebbe la stessa cosa.

Tra i club di un campionato si creano rapporti profondi e le disavventure di Colorno non suscitano sicuramente soddisfazione. Verrebbe a mancare il confronto sul terreno di gioco, anche a distanza durante il resto del campionato. Così come l’emozione di un esito conquistato gara dopo gara e ufficializzato da una classifica e non da una rinuncia e da un atto burocratico.

La squadra di Benettin e Orlandi, comunque, sarebbe salva se la stagione finisse adesso, quindi tutto sommato un dato tecnico-agonistico esisterebbe. Ma il sapore sarebbe molto meno dolce.

Non ci sarà tempo però di tirare il fiato e abbassare la guardia. Domenica 15 il Brc sarà in trasferta a Reggio Emilia, in casa del Valorugby, attuale leader della classifica. Un impegno evidentemente difficilissimo. E la domenica successiva, 22 marzo, arriverà l’impegno casalingo contro Piacenza. Che Biella, in caso di vittoria, potrebbe raggiungere e addirittura scavalcare, rendendo ancora più legittima una salvezza che in ogni caso il club gialloverde ha meritato. Anche sul campo,

