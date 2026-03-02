Ennesimo incidente auto contro bicicletta: ciclista ricoverato. Il sinistro è avvenuto questa mattina in via Addis Abeba intorno alle 11.

Ennesimo incidente auto contro bicicletta

Un episodio che purtroppo non è nuovo alle cronache locali, e non solo. Anche se fortunatamente non ha avuto le conseguenze drammatiche che purtroppo alle volte siamo nostro malgrado costretti a leggere.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica di quanto accaduto. Quel che è certo è che ad avere la peggio nell’impatto è stato ovviamente il giovane in sella alla due ruote. Subito soccorso dopo che alcuni passanti hanno lanciato l’allarme, il personale medico del 118 gli ha prestato le prime cure salvo poi decidere per il trasporto in ospedale. E’ stato ricoverato in codice arancione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Spetta a loro la raccolta dei rilievi e delle testimonianze utili a chiarire la dinamica dei fatti.

LEGGI ANCHE: Pattuglia della Stradale coinvolta in un incidente durante un servizio con l’autovelox

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook