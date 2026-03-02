Multa storica per un motociclista: 13mila euro. Grossi guai per un centauro inglese di 46 anni a causa di una infrazione commessa nel tunnel del San Gottardo.

Multa storica per un motociclista

I fatti risalgono allo scorso sabato 30 agosto 2025. Quel giorno l’uomo ha compiuto qualcosa come 47 sorpassi vietati all’interno della galleria autostradale del San Gottardo. Il motociclista ha effettuato 45 sorpassi a vetture e due a mezzi pesanti,ignorando completamente che nel tunnel non si può assolutamente superare. Divieto che vale ovviamente pure per le moto e anche se non si sorpassa la doppia linea di demarcazione.

Subito dopo la segnalazione, la polizia svizzera cantonale ha fermato il motociclista nel Canton Uri. L’uomo è stato denunciato come “pirata della strada” al ministero pubblico per grave violazione della legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di inattitudine. In aggiunta, oltre alla sanzione di 13mila euro, gli è stato intimato il divieto di circolazione in tutto il territorio svizzero.

LEGGI ANCHE: Rifiuti abbandonati: maxi multa per una donna

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook