Rifiuti abbandonati: maxi multa e fermo dell’auto per una donna. Nei guai una signora residente a Mezzana Mortigliengo.

Nei giorni scorsi i militari del nucleo carabinieri forestali di Pray hanno notificato una pesante sanzione a carico di una residente a Mezzana Mortigliengo. La signora è ritenuta responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti ingombranti.

L’accertamento è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Arma. Il comune, attualmente sprovvisto di agenti di polizia locale, ha infatti richiesto il supporto specialistico dei carabinieri per l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza. Dai filmati è emerso che lo scorso 6 gennaio, intorno alle 13.30, una donna aveva depositato una stufa elettrica e un televisore accanto ai contenitori per la raccolta urbana. Il tutto senza la necessaria prenotazione. La donna si era recata sul posto a bordo della propria automobile.

L’identificazione

I carabinieri forestali sono risaliti alla proprietaria del veicolo. Le è dunque stata contestata una violazione del regolamento comunale di polizia urbana e rurale. La trasgressione ha comportato una multa di 1.000 euro.

E’ scattata inoltre una sanzione accessoria: il fermo amministrativo del veicolo per un mese, in applicazione del Codice della strada.

