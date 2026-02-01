La strada Cossato-Valle Mosso chiusa fino al 19 febbraio. Rimarrà chiuso quasi un mese il tratto Cossato-Valle Mosso con evidenti disagi per il traffico.

Anas ha informato che è in atto fino al 19 febbraio la manutenzione della galleria Berchelle sulla Cossato-Valle Mosso. E’ stato chiuso il traffico a monte della galleria della Volpe per chi arriva da Cossato ed è stato chiuso l’accesso da Falcero verso la galleria.

Il Comune di Valdilana ha proceduto a ricalibrare il semaforo di Campore. Infatti giovedì 22 gennaio alla chiusura del tratto di strada tutto il traffico si è riversato su Campore con evidenti disagi, lunghe code al semaforo calibrato per un traffico leggero.

Erano appena terminati proprio giovedì i lavori alla galleria della Volpe. Anas ha proceduto al terzo e ultimo lotto dell’intervento di rifacimento dell’impianto di illuminazione con la sostituzione dei 439 punti luce in entrambe le gallerie. Il programma dei lavori ha previsto lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e il montaggio di punti luci led a risparmio energetico.

L’opera sugli impianti rientra in un corpo di lavori attivato da Anas su tutto il territorio piemontese per un investimento complessivo che ammonta a circa 1,7 milioni di euro. Già in passato si era intervenuti su un tratto della galleria della Volpe per procedere alla sostituzione degli impianti luminosi.

