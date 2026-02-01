Dal 10 febbraio passaporto in posta anche nel Biellese. Annunciata da anni, se non addirittura da decenni, da un punto di vista burocratico si sta per compiere una piccola grande rivoluzione.

La notizia è stata data dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Che ha incontrato a Roma, al ministero dell’Interno, Claudio Palomba, Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale per fare il punto sui prossimi passi del progetto Polis. Progetto che consente – appunto – ai cittadini di presentare la richiesta e ottenere il rilascio del passaporto direttamente all’ufficio postale.

Dal 10 febbraio passaporto in posta anche nel Biellese

Il servizio, grazie alla collaborazione tra Regione, governo e Poste italiane, è già attivo nei comuni sotto i 15mila abitanti delle province di Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli e Torino. Durante l’incontro è stato condiviso il calendario delle prossime tappe di estensione del servizio. Il 10 febbraio il servizio sarà disponibile negli uffici postali dell’Astigiano e del Biellese e il 21 aprile nel Verbano Cusio Ossola.

Per fare il passaporto in posta, è necessario recarsi in un ufficio postale abilitato (spesso serve prenotazione online tramite il sito di Poste Italiane). Bisogna portare documento d’identità, codice fiscale, due fototessere, ricevuta pagamento bollettino (42,50 euro) e marca da bollo (73,50 euro). Consegnando anche il vecchio passaporto in caso di rinnovo, mentre l’operatore raccoglie impronte e foto digitali per inviare la richiesta alla Questura.

Il passaporto potrà poi essere ritirato in Questura o richiederne la consegna a domicilio tramite Poste Italiane.

Nell’imminenza dell’apertura del servizio anche nel Biellese, Poste Italiane fornirà comunque tutte le esatte condizioni per poter accedere al servizio.

LEGGI ANCHE: La Super App di Poste Italiane utilizzata da 26mila biellesi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook