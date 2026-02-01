Seguici su

BiellaCircondarioSalute

Le farmacie di turno

Le attività che oggi rimangono aperte sono tre: a Biella, Quaregna e Candelo

Pubblicato

2 minuti fa

il

le farmacie

Le farmacie di turno oggi, domenica 1° febbraio:

  • San Filippo (Biella), via San Filippo 2, telefono 015-22.370
  • Boglio (Quaregna), via Martiri della Libertà 7, telefono 015-92.22.41
  • Robiolio (Candelo), via Libertà 100, telefono 015-253.60.73 (dalle 9 alle 20)
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.