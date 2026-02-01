Seguici su

Grave incidente sulle nevi di Bielmonte: una donna in ospedale

Intervento dell’elisoccorso direttamente in pista

9 secondi fa

Grave incidente sulle nevi di Bielmonte: una donna in ospedale. E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero, atterrato direttamente sulle piste, per soccorrere e portare in ospedale la vittima.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, domenica 1° febbraio. Stando alle prime ricostruzione affidate ai testimoni oculari, due sciatori si sarebbero scontrati durante una discesa. Per la precisione una donna sarebbe stato urtata da un uomo. L’impatto è stato molto forte e la sfortunata signora è stata sbalzata a valle di alcuni metri, riportando un serio trauma alle costole.

I presenti si sono subito accorti della gravità dello scontro e hanno pertanto dato l’allarme. Il personale del Soccorso Piste Bielmonte ha raggiunto rapidamente il punto dell’incidente, prestando le prime cure e allertando il Soccorso Alpino. L’elicottero è atterrato direttamente sulle pista, come detto, caricando la donna e trasportandola poi all’ospedale Degli Infermi di Ponderano.
