Giovane investito davanti a un locale: 22enne accusato di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto lo scorso novembre a Caresanablot, nella vicenda è coinvolto anche il padre.

La procura di Vercelli ha disposto il giudizio immediato nei confronti di un ragazzo residente in città. Il 22enne è responsabile dell’investimento di un altro giovane nei pressi del locale “Fallo Semplice” nella notte tra sabato 8 e domenica 9 novembre. Episodio che ha portato anche alla revoca della licenza del locale stesso.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il ragazzo era alla guida dell’auto che, procedendo in retromarcia, aveva travolto un 28enne, anch’egli residente a Vercelli. Colpito anche un altro giovane che si trovavano dietro la vettura. Il primo aveva riportato lesioni talmente gravi da metterne in pericolo la sopravvivenza. Per la procura non si trattò di un incidente e ora il colpevole dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio e lesioni personali.

Coinvolto anche il padre

Giudizio immediato anche per il padre del 22enne. E’ accusato di aver esploso tre colpi di arma da fuoco davanti al pronto soccorso. L’arma, come accertato successivamente, si è rivelata essere una pistola con il tappino rosso.

Un terzo giudizio immediato è stato disposto nei confronti di un altro ragazzo presente, chiamato a rispondere dell’accusa di favoreggiamento.

