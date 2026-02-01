Seguici su

Muore un alpinista di 71 anni

L’uomo è precipitato scalando una cascata ed è rimasto appeso alle corde

Un amico l’ha visto cadere. Un volo all’indietro di una decina di metri che non ha lasciato scampo. Così ha perso la vita Marc Cordero mentre era impegnato nella scalata della cascata di ghiaccio Patrì, in Valnontey, a Cogne.

L’uomo stava salendo in cordata con un connazionale di 68 anni ed era primo, impegnato nell’ultimo tiro della cascata. Durante la salita, per cause ancora da chiarire, è caduto, rimanendo appunto appeso alle corde sull’ultimo chiodo.

I soccorsi

Altre cordate presenti sul posto sono intervenute, riuscendo a calare l’uomo, rimasto impigliato, fino alla sosta. Una volta raggiunto, è apparso subito chiaro che Marc Cordero non era cosciente. Sono quindi state avviate le manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Il recupero della salma è stato effettuato dai tecnici del soccorso alpino valdostano. Il compagno della vittima è rimasto illeso ed è stato accompagnato ad Aosta. Le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente sono state poi affidate al soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.
