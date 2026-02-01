Bambina di dieci anni abusata da un parente di 18 anni. Il fatto sarebbe accaduto in un paese del Biellese orientale: il giovane a processo.

Bambina di dieci anni abusata da un parente di 18 anni

Avevano iniziato a vedere un film sul divano. A un certo punto lui ha iniziato a palpeggiarla, obbligandola anche a toccargli le parti intime. Lui all’epoca aveva 18 anni, lei appena 10. Un episodio che si sarebbe consumato in un paese del Biellese orientale, e per il quale il ragazzo, oggi 22enne, è stato rinviato a giudizio.

Un episodio che risale a circa quattro anni fa: ragazzina e 18enne erano seduti uno a fianco all’altra, e con il favore del buio lui avrebbe approfittato di lei e ne avrebbe abusato. I due sono peraltro legati da parentela.

A distanza di poco tempo era poi stata la stessa bimba a raccontare quanto accaduto, anche se fuori dalla famiglia. Erano così iniziate le indagini, che hanno trovato riscontri e testimonianze tali da indurre il giudice per l’udienza premilinare a disporre il rinvio a giudizio.

Il procedimento inizierà tra qualche mese.

