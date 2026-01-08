La nazionale cinese di sci alpino sceglie Bielmonte per preparare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La federazione asiatica ha optato per le nevi biellesi in vista dei Giochi, atleti in raduno fino al 19 gennaio.

La nazionale cinese di sci alpino sceglie Bielmonte

Oasi Zegna Ski Racing Center, l’innovativo centro sportivo nel cuore dell’Oasi Zegna, accoglie dunque i membri della Chinese Ski Association. La delegazione cinese è guidata dal direttore Angela Li e dal capo allenatore Adriano Iliffe. E la sua presenza rappresenta un ulteriore e significativo riconoscimento della qualità tecnica, organizzativa e logistica delle strutture laniere.

Il centro, già sede ufficiale di allenamento delle squadre nazionali della Fisi, si conferma sempre più come punto di riferimento internazionale per lo sci alpino professionistico.

Durante la permanenza, il team cinese (composto da 14 persone), può usufruire di piste omologate Fis. Nonché di strutture dedicate alla preparazione atletica e di una organizzazione progettata specificatamente per rispondere alle esigenze delle squadre nazionali. Le caratteristiche tecniche delle piste si uniscono alla qualità della neve, all’ottima esposizione solare e al contesto naturale unico dell’Oasi Zegna. E rendono Bielmonte una sede ideale, per la preparazione di pretigiose competizioni.

